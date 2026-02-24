El coruñés Rubén de la Barrera, nuevo entrenador de la Cultural

La historia entre Rubén de la Barrera y la Cultural Leonesa vuelve a cruzarse. El técnico coruñés ha sido anunciado como nuevo entrenador del conjunto leonés en detrimento de Ziganda.

Fueron varios los nombres que se relacionaron con el futuro de la Cultural entre los que se encontraba Óscar Gilsanz. Sin embargo el elegido finalmente es Rubén de la Barrera.

El técnico llevaba casi dos años en blanco tras su salida del Vizela portugués. Antes había dirigido al Dépor en dos ocasiones, Albacete (equipo con el que logró el ascenso en Riazor) y la Cultural. Fue en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018. Allí logró un histórico ascenso a Segunda aunque el equipo descendió al año siguiente.

Rubén regresa a una Cultural en la que se encontrará con futbolistas gallegos como Luis Chacón o Bicho. La última victoria del equipo leonés en liga se remonta al pasado 7 de diciembre cuando venció por un gol a dos al Eibar. Actualmente es antepenúltimo con 27 puntos y está a tres de la salvación.