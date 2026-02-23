Los 'excluidos' de la inauguración del museo del Dépor: concejales, la Federación de Peñas y expresidentes

Imagen exterior del museo del Dépor durante las obras en el mes de noviembre. Quincemil.

El Dépor inaugurará mañana su nuevo museo, un viejo anhelo de la afición deportivista para seguir honrando a su historia y poner en valor los títulos y el camino para lograrlos.

Este acto, que estará presidido por Juan Carlos Escotet, no contará con diferentes representantes que han formado parte de esa historia, construyéndola en primera persona.

Uno de los más sonados es el del expresidente Lendoiro. Bajo su mandato, el club sumó seis de los siete títulos: una liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas.

Además, la Federación de Peñas tampoco ha recibido ninguna invitación para acudir, tal y como han confirmado fuentes de la agrupación a Quincemil. Su apoyo fue indispensable para la construcción del Super Dépor, y en cada campo al que viaja el Dépor hay un deportivista animando y empujando. Fiel muestra de ello son los cuatro años de travesía en el desierto de 2ªB y Primera Federación. Cuentan con un local, cedido por el Ayuntamiento, en el Palacio de los Deportes, a orillas del estadio.

Otro de los excluidos es el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. El Dépor cursó invitación tanto a alcaldía como a la concejalía de urbanismo, Francisco Dinis, en paralelo. Fueron invitaciones únicas, personales e intransferibles remitidas el día 13 de febrero a las 17:30.

El día 18, alcaldía delegó en el propio Vázquez esa representación. Vázquez, además, fue consejero del Dépor en la etapa de presidencia de Fernando Vidal, momento en el que se consumó la entrada de Abanca en el accionariado de club. Acudirán también Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera representando al PP y BNG, respectivamente.

Inés Rey no puede acudir al encontrarse en Jerez, en un acto de la FEMP, de la que es vicepresidenta. Todos los últimos martes de cada mes, salvo ajuste de agenda, tiene una ocupación derivada de esta responsabilidad. La inauguración del Dépor Training Center también fue agendada en el último martes de septiembre.

Sin embargo, si han recibido invitación los responsables de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia, que esta misma mañana en la reunión semanal del Consello ha incorporado al museo en la red de museos autonómica.

El Ayuntamiento cursó en su momento invitación al Dépor para participar en los actos de Fitur en este mes de enero, una misiva que no obtuvo respuesta positiva.

El museo, ubicado en el bajo anteriormente ocupado por Zona Fit y cerrado a inicios de la década pasada, se sitúa en el Estadio de Riazor, de propiedad municipal pero con una concesión al club blanquiazul. El museo cuenta también con imágenes cedidas por el archivo fotográfico municipal.

Una relación erosionada

La relación del Dépor y el Ayuntamiento no atraviesa su mejor momento. Todo explotó con los usos del estadio, la intención municipal de organizar conciertos en etapas de no uso deportivo y se exteriorizó con el plante a la corporación para celebrar el ascenso a Segunda División en mayo del 2024.