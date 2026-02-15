Castellón 2 - Deportivo 0: La falta de pólvora condena al Dépor

El Deportivo cayó por dos goles a cero ante el Castellón en otro encuentro en el que los coruñeses no estuvieron a la altura ante uno de los equipos de arriba. El equipo coruñés entró tarde al partido y eso lo aprovecharon los locales para adelantarse pronto en el marcador. Ya en la segunda mitad, con un Dépor mejorado pero muy inocente de cara a portería, el Castellón sentenciaría con un gran gol de Cala.

El encuentro nació con un Castellón volcado y con una idea clara: hacer gol. Y dicho y hecho. Camara enganchó un disparo potente desde la frontal y superó a Ferllo. Antes había perdonado el Dépor en un gran robo de Yeremay que ponía un centro a Mella. El canterano disparaba en área pequeña pero Alberto enviaba a córner en una gran acción defensiva.

Con la ventaja en el marcador, el Castellón bajó revoluciones y se dedicó a buscar alguna contra. Los coruñeses mejoraron y se hicieron con el mando del partido. Sin embargo, el escaso veneno demostrado arriba por Zaka se convertía en un lastre para el conjunto blanquiazul.

Con ese uno a cero se llegaba al descanso. Hidalgo no tocó nada y la segunda mitad nació con un guion parecido. El Dépor era mejor pero seguía siendo muy inocente arriba. Tampoco acompañó la suerte en un disparo de Soriano que, tras tocar en un futbolista local, se estrellaba en el larguero.

Zaka seguía negado de cara a gol y no aprovechó dos buenas situaciones dentro del área. La primera de ellas por un mal control y la segunda por un tímido remate de cabeza que salía desviado.

Con esa alarmante falta de gol y con los cambios de Hidalgo preparados en la banda llegaría el segundo del Castellón. Pérdida de José Ángel en el vértice del área y Cala con un gran disparo sorprendía a Ferllo que estaba algo adelantado.

El gol fue una losa demasiado grande para un Dépor que ya no reaccionó ni inquietó la meta rival en los últimos treinta minutos. Los herculinos perdieron de esta manera una oportunidad de oro para meterse en puestos de ascenso directo y cayeron ante un Castellón que se coloca como líder de la categoría.