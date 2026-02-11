El Deportivo se enfrenta a una nueva multa económica

La derrota del Albacete en Riazor no ha sentado bien en el club manchego. La relación con el Deportivo ya venía marcada por el roce de las últimas semanas por el 'caso Riki' y terminó de estallar tras el encuentro que ambos disputaron el domingo en Riazor.

La entidad albaceteña mostró a través de un comunicado su inconformidad con algunas decisiones arbitrales que tuvieron lugar durante el desarrollo del partido. Además en su escrito denunciaba al Deportivo por la emisión de imágenes y repeticiones de algunas jugadas polémicas a través de los videomarcadores.

En concreto la denuncia se formulaba así: "Desde el Club queremos comunicar también que hemos iniciado un proceso de reclamación ante los órganos competentes de la RFEF y de LaLiga acerca del incumplimiento del art. 33 del Reglamento de Competiciones de la RFEF por varios clubes que realizan un uso indebido de las imágenes proyectadas en los videomarcadores de sus estadios, con la clara intención de aumentar la presión ambiental sobre los equipos arbitrales que deben analizar esas jugadas, pudiendo condicionar de este modo la toma de decisiones".

Este miércoles el Comité de Disciplina ha acordado la incoación de un expediente extraordinario para esclarecer los hechos denunciados por el Albacete y determinar las responsabilidades disciplinarias. El conjunto coruñés se enfrenta a una posible sanción económica que podría alcanzar los 6.000 euros.

La norma dice en su artículo 33 que"se pueden emitir en directo imágenes del encuentro, pero en ningún caso se podrán emitir en diferido o repeticiones de jugadas que puedan suscitar controversia en la interpretación o aplicación de las Reglas de Juego. Sí se pueden emitir imágenes proporcionadas directamente por el VAR".

Ahora será el Comité el que estudie la denuncia del Albacete y será el estamento encargado de decidir si se sanciona o no al Deportivo por la emisión de esas imágenes durante el encuentro del pasado fin de semana