Deportivo: La delgada línea que separa el éxito del fracaso

El Dépor atraviesa un momento delicado de la temporada. Tras sumar solo cinco puntos de los últimos 21 en juego, los coruñeses empiezan a entender la locura que supone luchar por objetivos ambiciosos en esta categoría.

Enero se irá con la sensación de que el Dépor peleó con los equipos importantes pero no fue capaz de imponer su jerarquía. Los pequeños detalles y una falta de gol alarmante generan una sensación ambigua que abre el tarro de las sensaciones para todo tipo de público.

Los optimistas ven como después de una mala racha de resultados, el equipo se mantiene en zona de playoff y está a solo dos puntos del ascenso directo. Los coruñeses perdieron una ocasión de oro para comprimir la tabla por arriba y la derrota ante el Racing provoca que los cántabros mantengan la primera posición con bastante holgura.

Los pesimistas ven como el equipo es quinto clasificado y ha sido superado por Castellón, Málaga y Las Palmas. Con 37 puntos el conjunto herculino siente el aliento por detrás de Almería y Sporting (ambos con 36), Córdoba, Burgos, Ceuta (los tres con 35) y Cádiz con 34.

Visita al Reino de León

Con este panorama los de Hidalgo visitan este fin de semana el Reino de León para medirse a la Cultural Leonesa, un equipo que atraviesa una racha muy negativa de resultados y que ocupa el puesto 18 con 25 puntos.

Los leoneses, igual que el Dépor, han sumado solo 5 puntos de los últimos 21 en juego, y acumulan seis partidos de liga sin ganar.

Los herculinos buscarán una victoria que refuerce la moral de un grupo que acabó tocado el fin de semana tras caer ante el Racing. Esta competición no da tregua y ganar en el Reino se antoja fundamental para afrontar con garantías el mes de febrero.