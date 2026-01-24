Carlos Muñiz, una designación polémica para el Deportivo - Racing

Carlos Muñiz es el árbitro elegido para dirigir el gran partido de este domingo entre Deportivo y Racing de Santander. La designación no ha gustado en el Dépor tras una semana en la que el Racing de Santander ha querido poner el foco en los colegiados.

El equipo cántabro es, con mucha diferencia, el equipo de Segunda que más encuentros ha disputado en superioridad numérica. Un total de nueve expulsiones han sufrido sus rivales, doblando casi al segundo equipo con más superioridades en esta temporada.



El colegiado elegido es Carlos Muñiz, un colegiado con el que los coruñeses solo han ganado uno de los cuatro encuentros que les ha dirigido.



La temporada pasada dejó sin señalar un penalti sobre Obrador en La Rosaleda en un encuentro que acabó con empate a cero y no mostró una clara cartulina roja en una clara patada que recibió Villares.



Tampoco expulsó a Andy en un empate a dos entre Cartagena y Dépor tras una entrada a la altura de la rodilla de Yeremay que saldó con amarilla.



Este año también dirigió el choque en La Rosaleda entre Dépor y Málaga. Ahí anuló un gol de Zaka por manotazo en la cara en una disputa de balón y dejó sin pitar una mano de Rafa Rodríguez dentro del área.



Esta semana el técnico del Racing, José Alberto, aseguraba que la prensa coruñesa "estaba intentando caldear el partido por todos los medios posibles". La única certeza es que ambos equipos se verán las caras este domingo en un partido caliente y con mucho juego en el aspecto clasificatorio.