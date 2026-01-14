Crónicas de un Dépor eterno: Pachi Dopico desnudará la historia del club en una charla en A Coruña

El próximo miércoles 21 de enero tendrá lugar un nuevo episodio de As charlas do Xerión en el Centro Comercial Cuatro Caminos, con este invitado tan vinculado al deportivismo

A Coruña volverá a mirar a su memoria futbolística más reciente el próximo miércoles 21 de enero. El ciclo As charlas do Xerión suma una nueva cita dedicada a la historia del Deportivo con la participación de Pachi Dopico, uno de los dirigentes históricos del Real Club Deportivo de La Coruña durante los años de mayor transformación de la entidad blanquiazul.

El encuentro tendrá lugar a las 19:30 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos, con entrada libre hasta completar aforo, y se enmarca en un ciclo que busca recuperar y compartir episodios clave de la memoria social y deportiva de la ciudad, ideados y presentados por el comunicador Jesús Suárez.

Dopico formó parte de la junta directiva que asumió las riendas del club a finales de los años 80, en una etapa decisiva para su supervivencia y crecimiento, coincidiendo con la presidencia de Augusto César Lendoiro. Desde dentro, fue testigo directo del ascenso del Deportivo a la élite del fútbol español y europeo, en una época marcada por títulos, noches históricas en Riazor y un vínculo emocional sin precedentes con la afición.

Más allá de su faceta como directivo, Pachi Dopico ha desarrollado durante décadas una intensa labor de conservación de la memoria deportivista, reuniendo documentos, fotografías y material gráfico que hoy forman parte del patrimonio histórico y sentimental del club.

Durante la charla, el invitado repasará vivencias personales, decisiones internas y momentos clave de aquellos años determinantes, ofreciendo una visión cercana y poco conocida de lo que sucedía puertas adentro en una de las etapas más relevantes de la historia del Deportivo.

La cita está dirigida tanto a aficionados al fútbol como a personas interesadas en la historia reciente de A Coruña y en los símbolos colectivos que han marcado a varias generaciones.

Datos del evento