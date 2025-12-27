Gilsanz: "Estoy feliz viendo que a mis exequipos les está yendo bien"

Óscar Gilsanz celebró este sábado la décima edición del entrenamiento solidario, un evento que el extécnico del Deportivo realiza cada año y que va dirigido a niños de entre 6 y 11 años. El campo de O Carregal acogió esta edición que ya es un clásico navideño en la localidad de Betanzos.

El técnico atendió a los compañeros de TVG e hizo balance de estos últimos meses. Gilsanz aseguró "estar feliz viendo que a mis exequipos les está yendo bien. Veo al Dépor dando estabilidad en el proyecto y poniendo las piedras para volver a Primera División".

Tras varias temporadas en el Dépor, el técnico salía el pasado mes de junio. "Ahora estoy viendo mucho fútbol con ligas y categorías que no tenía muy controladas. También he ido a ver entrenamientos de otros compañeros para seguir formándome y la carrera de entrenador exige una formación continua. El gusanillo de entrenar no lo pierdes. Al principio el descanso y desconectar es importante pero el gusto por el campo, el césped y estar en el día a día de un club anima a hacerlo de nuevo. Ahora toca esperar el momento oportuno y el sitio adecuado para entrenar cuando sea".

Su nombre sonó con fuerza para coger las riendas de la Ponferradina pero el conjunto berciano apostó finalmente por Nafti. Gilsanz sigue por tanto a la espera de lo que pueda pasar en los próximos meses.