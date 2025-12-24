El Deportivo cierra por vacaciones

La plantilla del Deportivo disfruta estos días de unas minivacaciones. Los jugadores regresarán a Abegondo el lunes 29 y ahí empezarán a preparar el choque ante el Cádiz programado para el domingo 4 de enero a las 21 horas.

Los jugadores tratan de desconectar y limpiar cabezas tras las tres derrotas consecutivas cosechadas en liga.

Los blanquiazules son terceros en la clasificación y tienen por delante un mes de enero altamente exigente. Los de Hidalgo se medirán al Cádiz en Riazor, visitarán Las Palmas y Almería y acabarán recibiendo al Racing de Santander.

Además la entidad herculina acudirá al mercado para buscar algunas soluciones a los problemas del equipo. Las lesiones se han cebado especialmente con la zona defensiva y también se buscará reforzar el centro del campo. En ataque se especula con la posible salida de Mulattieri a Italia y la llegada de otro delantero a la entidad deportivista.