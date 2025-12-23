Así es la campaña de Navidad del Deportivo: un sentimiento que une generaciones

¿Se puede creer en algo que nunca has visto? Esta es la pregunta que lanza el Deportivo en su campaña de Navidad, que pone el foco en la pasión deportivista que se transmite de generación en generación.

La pieza, firmada por la agencia coruñesa Reclam, está protagonizada por un abuelo y su nieto, la campaña refleja cómo ambos viven el Dépor y comparten un sentimiento común: cariño, complicidad y fe incondicional hacia el equipo. La historia plantea una pregunta sencilla y universal: ¿Se puede creer en algo que nunca has visto?

El joven protagonista representa la capacidad de los más pequeños para mantener la ilusión y creer incluso en esas cosas que jamás han podido palpar con los dedos. Ellos son los que año tras año, Navidad tras Navidad, traen la magia y la emoción, no solo a cada hogar, sino también al estadio y, en especial, a un Club con un sentimiento que traspasa generaciones y conecta con miles de personas.

El abuelo, deportivista desde hace décadas, transmite la historia, los valores y la pasión blanquiazul. Refleja la fidelidad, la memoria y el sentimiento forjado a lo largo de los años, la figura que acompaña y refuerza ese amor inexplicable.

Juntos, según señalan en nota de prensa desde la propia agencia autora de la campaña, simbolizan la conexión entre experiencia y entusiasmo, memoria y esperanza. ¿A dónde se dirigen los protagonistas de esta historia? La historia sigue en las redes del Dépor. Y tú, ¿creerías en algo que nunca has visto?