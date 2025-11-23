Deportivo 2 - Ceuta 1: El Dépor blinda Riazor

El Dépor sumó su cuarto triunfo consecutivo al imponerse al Ceuta por dos goles a uno. Yeremay y Stoichkov fueron los goleadores de un Dépor que sufrió en el tramo final tras el gol de Marcos.

Los de Hidalgo se han convertido en un equipo que castiga al máximo los errores del rival. Y es que durante la primera mitad el choque fue bastante igualado y con un Ceuta que tuvo acercamientos peligrosos como un disparo de Konrad que atrapaba Germán en dos tiempos.

El extremo del Ceuta fue un quebradero de cabeza y por su banda los de José Juan generaron bastante peligro.

Sin embargo, una mala entrega del Ceuta en ataque propició una buena contra del Dépor que acabó con un remate de Mulattieri que el guardameta enviaba a córner. A la salida del mismo,Luismi enviaba a Yeremay y el canario hacía el primero después de que el balón tocara en un defensor.

El Dépor llegaba al descanso con ventaja pero con la sensación de que el partido no estaba cerrado. Y eso lo confirmó un Ceuta que entró muy bien al segundo acto.

Bodiger buscó un golazo desde el centro del campo tras una mala entrega de José Ángel y la pelota salía rozando la portería herculina. También estuvo cerca Konrad de marcar con un centro chut que se paseaba por área del Dépor.

Pero los herculinos volvieron a golpear con un gran balón de Barcia sobre Stoichkov. El andaluz batía en el mano a mano al portero del Ceuta y daba a su equipo una ventaja de dos goles.

El choque entró en una fase igualada en la que pasaban pocas cosas. Sin embargo eso suele ser sinónimo de peligro y el Ceuta anotó por medio de Marcos. El atacante remataba en área pequeña un buen centro raso de Anuar.

Por delante quedaban más de diez minutos que se iban a hacer largos para los de Hidalgo. Atacó el Ceuta ante un Dépor que confiaba en su defensa pero que sufrió en un par de acciones finales que pudieron costarle un disgusto.

Yeremay desaprovechó un mano a mano para sentenciar el partido y el Ceuta aún tendría otra gran ocasión a la salida de un córner. El remate se marchaba cerca del larguero de la meta de Germán.

El colegiado señalaba el final del partido y el Dépor encadenaba así su cuarto triunfo consecutivo.