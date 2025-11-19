El Deportivo - Ceuta no cambia su horario

El fútbol regresa a Riazor este domingo a las 14:00 horas. Los coruñeses, situados en lo más alto de la tabla, reciben al Ceuta en un horario muy poco habitual. Durante días se especuló con un posible cambio de hora debido al partido suspendido entre Ceuta y Almería pero finalmente todo se mantiene igual y el partido se jugará en domingo.

El cuadro blanquiazul prepara por tanto esta cita con la intención de mantener la buena racha de resultados.

Tras el bache de octubre, los blanquiazules acumulan tres triunfos consecutivos y buscan el cuarto ante un rival que ha obtenido buenos resultados en este primer tercio de campeonato. Sin embargo las dos últimas derrotas consecutivas han provocado que su distancia con respecto al descenso se haya reducido de manera considerable.

El objetivo es mantener la buena racha de resultados en Riazor, lugar en el que el equipo no conoce la derrota esta temporada.

Un rival con viejos conocidos

Este fin de semana visitarán Riazor varios jugadores con pasado blanquiazul. Uno de ellos es el guardameta Pedro López, que militó en el Fabril en la temporada 2018-2019. En estos últimos encuentros ha sido suplente en detrimento de Guille Vallejo.

Con un rol mucho más importante aparecen Rubén Díez y Kuki Zalazar. Ambos son fundamentales para el técnico ceutí. Ambos formaron parte del Deportivo en la temporada 2022-2023, la previa al ascenso logrado por los coruñeses a Segunda División.