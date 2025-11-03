Yeremay, tras el Zaragoza-Deportivo: "Me exijo mucho y eso a veces pasa factura"

Yeremay Hernández recuperó su mejor versión en Zaragoza y dejó una de esas jugadas que quedarán en el imaginario colectivo del deportivismo.

El extremo recogió la pelota en terreno propio y regateó con un taconazo a su adversario. Ahí inició una carrera cuerpo a cuerpo con Ale Gomes que llevó a ambos jugadores al límite y hasta línea de fondo. A pesar del esfuerzo, Yere tuvo tiempo de levantar la cabeza y regalar una asistencia de tacón a Mella para hacer el segundo gol del equipo.

El fútbol español no escatima en elogios la jugada de un futbolista que, a pesar de no haber iniciado bien la temporada, sigue dejando destellos cada día de la clase que atesora.

Tras el encuentro Yeremay habló y volvió a mostrar una gran madurez. El canario reconoció que tuvo una charla con Hidalgo en la que el técnico le insistió "en que no pasaba nada por perder la pelota y la gran confianza que tiene en mí". Además añadió que "hay que tener la cabeza tranquila porque haces un partido de la hostia y pareces Dios y luego hacer un partido de mierda y chao. En verano me costó un mundo, sales en las portadas y la gente habla de ti. Ahora estoy trabajando y poco a poco va, todos me están ayudando y estoy mucho más tranquilo que unos meses atrás".

El extremo reconoció que saltó al césped de Zaragoza "con ganas de coger el balón y disfrutar. Hoy he estado mucho mejor con balón y sé que tengo que dar mucho más porque el equipo me necesita y yo también necesito ayudarlos a ellos. Tengo claro que cuando sonrío, disfruto, trabajo y me junto voy un paso por delante".

Yeremay se mostró "feliz por la victoria porque la necesitábamos para estar un poco más tranquilos. Todo el equipo ha estado muy bien".

El equipo regresa A Coruña tras una mini concentración que le ha tenido lejos de la ciudad herculina desde el pasado miércoles. El balance ha sido muy positivo con la victoria en Copa y el triunfo en Liga ante el Zaragoza.