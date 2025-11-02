Zaragoza 0 - Deportivo 2: Golazo de Mario e inspiración de Yeremay para lograr tres puntos

El Dépor puso fin a su mala racha de resultados con un triunfo sobre el Zaragoza por cero goles a dos. Los coruñeses lograron la victoria con dos zarpazos en el segundo tiempo. Mario Soriano con un golazo desde la frontal, y Mella tras una espectacular galopada de Yeremay, fueron los goleadores del conjunto coruñés.

Los blanquiazules no entraron bien al partido y completaron una primera parte bastante insulsa y con poco ritmo. De hecho la ocasión más clara para los coruñeses llegó en el descuento cuando Mario Soriano disparó dentro del área y la zaga zaragocista rechazaba a córner.

El resto del tiempo los de Hidalgo fueron incapaces de dar continuidad a su idea y no se impusieron en ningún momento a su rival. Los blanquiazules vivían de la inspiración de Yeremay pero el canario no encontraba excesivos espacios y siempre tenía vigilancia. El extremo estaba más activo que en partidos anteriores y en sus botas llegaron los acercamientos más potables sobre portería contraria.

Sin embargo eso no era suficiente para imponerse a un Zaragoza que se encuentra en uno de los peores momentos de su historia. Ni las protestas de la afición ni su racha negativa de resultados influía sobre el verde. De hecho las dos mejores ocasiones de la primera mitad fueron para el conjunto maño.

Primero con un gol de Raúl Guti anulado por un claro fuera de juego y después con un mano a mano clarísimo de Toni Moya que sacaba un inspirado Germán Parreño.

El choque llegaba al descanso con empate a cero y todo se iba a decidir en el segundo acto. Y ahí el Real Zaragoza salió dispuesta a morder más y dio un paso adelante.

Se defendía el Dépor que no lograba inquietar portería rival. Sin embargo ese fue el momento elegido por los coruñeses para adelantarse en el marcador. Falta en el vértice del área, toque de Yeremay para Soriano y Mario enviaba un misil que se colaba en la escuadra zaragozana.

El gol hundió de manera momentánea al Zaragoza y los coruñeses trataron de sentenciar. Lo buscó Zaka con un cabezazo que atrapaba Rodríguez sin mayores problemas. Los locales se recuperaron y tiraron de casta y pundonor para someter a un Dépor que se defendía con orden y buena colocación.

Lo intentaban los maños con más corazón que cabeza y el Dépor iba a sentenciar en el minuto 73. Yeremay sacó su varita mágica y tras recorrer más de medio campo, centraba de tacón para que Mella hiciera el segundo tanto blanquiazul.

El Dépor se aprovechaba de la difícil situación de los zaragozanos y dejaba el encuentro resuelto. Los herculinos leyeron bien los últimos minutos y sólo sufrieron en una acción a balón parado que Germán detenía con algún problema ante la gran cantidad de jugadores en área pequeña.

Con un ambiente enrarecido en el Modular, el paso de los minutos sirvió para que el Dépor certificara su triunfo y pusiera fin a una racha de cinco partidos sin ganar.