Zaragoza - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo continúa sin conseguir una victoria desde hace cinco jornadas y tan solo ha sumado tres puntos de los últimos 15. El último encuentro ha dejado mucho malestar en la afición, que ha notado un bajón considerable del equipo en este mes de octubre. El equipo ya trabaja en incorporar jugadores en el mercado de invierno.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada anterior en la Liga Hypermotion, que terminó con la derrota de los blanquiazules por 2 - 1. Este partido supuso la permanencia del Zaragoza en Segunda División, gracias a un gol en propia puerta de Charly Patiño.

Fecha y hora

El duelo entre el Deportivo y el Real Valladolid se disputará el domingo 2 de noviembre a las 21:00 horas en el Ibercaja Estadio.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo se desplaza a Zaragoza después de su empate a unos frente al Valladolid en un partido en el que el equipo blanquiazul dejó mucho que desear.

La primera mitad evidenció las carencias y el mal momento de un Dépor que no sabía cómo enfrentarse a su rival, y el Valladolid se hizo con el mando del partido en el minuto 20. Latasa adelantó al Valladolid desde el punto de penalti por falta de Barcia.

El partido cambió al empezar la segunda parte, con la expulsión por doble cartulina de Marcos André. La superioridad numérica le dio fuerza a los herculinos. Finalmente, Yeremay anotó en el descuento y desde el punto de penalti un gol que sirve para sumar un punto.

Zaragoza

El Zaragoza recibe al Deportivo en la jornada 12 de liga en el último puesto de la tabla con tan solo 6 puntos. Todavía queda mucha liga, pero de seguir así sería uno de los equipos a descender a 1.ª RFEF. De los cinco partidos que ha jugado en casa, no ha ganado ninguno de ellos, sino que empató dos y perdió tres.