Eibar 1 - Deportivo 1: Un Dépor de más a menos salva un punto en Ipurúa

El Dépor salió vivo de Ipurúa y salvó un punto tras empatar a uno ante el Eibar. Yeremay adelantó a los coruñeses en un partido en el que fueron claramente de más a menos. Ares igualó el choque en un descuento en el que los locales pudieron llevarse los tres puntos.

El choque arrancó con una buena ocasión para el Dépor en un balón desde la banda que Mulattieri remataba de manera defectuosa. Sin embargo, las sensaciones eran buenas de un Dépor que tuvo una gran puesta en escena.

No iba a perdonar Yeremay que transformaba un penalti en el minuto 14 de la primera mitad. El canario superaba con clase al guardameta rival y hacía el primero de su equipo.

El encuentro era entretenido y con alternativas para los dos equipos. Volvió a perdonar Mulattieri en otra buena acción blanquiazul que sacaba Magunagoitia.

Reaccionó el Eibar cerca de la media hora de encuentro y rozó el gol en un disparo ajustado que salía cerca del palo izquierdo de la meta de Germán.

A pesar de no generar grandes ocasiones, los locales se fueron al ataque y cercaron la portería deportivista. Ahí emergió la figura de un Miguel Loureiro muy atento a todas las acciones ofensivas del Eibar. El Dépor pedía la hora y lograba llegar al descanso con esa ventaja de un gol.

La segunda mitad arrancó con intercambio de golpes pero posesiones más largas para el Eibar. Sin embargo los dos equipos pudieron marcar en el mismo minuto. Primero el Dépor con un mano a mano de Yeremay que el canario enviaba al lateral de la red. Acto seguido llegaría la respuesta del Eibar en un disparo de Adu Ares que se encontraba con una gran parada de Germán Parreño.

Lo siguió intentando un Eibar que se encontraba una y otra vez con Parreño. El guardameta se mostraba muy atento y seguro, y no daba opción a su rival.

Movió el banquillo Antonio Hidalgo en el minuto 60 de partido dando entrada a Zaka y Patiño en lugar de Mulattieri y Stoichkov. Los cambios no surtieron efecto y el Eibar iba a apretar con llegadas constantes sobre la meta de Germán.

El guardameta volvió a salvar a su equipo con una gran salida ante el disparo de Bautista en un mano a mano. Los locales iban a pedir penalti por agarrón de Barcia, pero el colegiado no lo consideraba así. El técnico siguió haciendo cambios y armó un equipo más defensivo retirando a Mario y dando entrada a Arnau.

El encuentro estaba desequilibrado y los coruñeses defendían absolutamente con todo esa exigua ventaja. Así se llegaba al minuto 90 y el colegiado decidió añadir seis minutos. El añadido se hizo eterno y Adu Ares iba a castigar la racanería deportivista. El extremo recogía un rechace dentro del área y superaba a Germán después de que tocara en un jugador blanquiazul.

Y pudo ser peor. Germán enviaba a córner un gran remate de cabeza de un Eibar que se fue decidido a por el empate. Los coruñeses pedían la hora y lograron salvar el punto tras estar muy sometidos en los últimos 20 minutos de partido.