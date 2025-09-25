Eibar-Deportivo: Ipurúa mide al mejor local contra el mejor visitante

El Deportivo afronta este sábado un exigente encuentro ante el Eibar en Ipurúa. El conjunto vasco llega al choque como mejor local de Segunda con tres victorias en tres encuentros. Por su parte los coruñeses se presentan como el mejor visitante de la categoría con siete puntos de nueve.

El conjunto vasco superó en casa a Granada, Andorra y Real Sociedad B anotando siete goles y recibiendo solo uno.

Los coruñeses por su parte vencieron en Granada y ante el Mirandés y sumaron un punto en Butarque ante el Leganés.

El encuentro medirá dos tendencias diferentes y será una buena prueba para medir el estado de un Dépor que ha arrancado de manera inmejorable le la temporada.

Los de Hidalgo afrontan un tramo exigente con las visitas a Eibar, Málaga y Santander y el encuentro en casa ante el Almería. Los coruñeses arrancan esta serie en lo alto de la tabla tras sumar 14 de los primeros 18 puntos en juego.