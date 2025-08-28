Deportivo: David Mella recibe la llamada de la selección española Sub-20 y se perderá un partido de liga

David Mella ha entrado en la lista de 24 futbolistas previa al Mundial Sub-20 que se disputa desde finales de septiembre a mediados de octubre. Aunque la lista no es definitiva, el jugador deportivista cuenta con muchas opciones de entrar en la lista definitiva.

Esta concentración llevará al combinado español a disputar dos encuentros de preparación ante Francia el jueves 4 de septiembre y el domingo 7. De esta forma Mella se perderá el partido de la cuarta jornada de liga ante el Sporting de Gijón que se disputa el sábado 6 de septiembre en Riazor.

Este Mundial obligó a la dirección deportiva a abordar en verano el fichaje de Luismi Cruz y realizar un desembolso económico importante por él.

El extremo ha arrancado la temporada como suplente pero ha participado en los dos partidos disputados hasta la fecha entrando desde el banquillo.