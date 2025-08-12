Oficial: Luis Chacón deja el Deportivo y jugará de nuevo en la Cultural Leonesa

Luis Chacón tampoco triunfará esta temporada en el Deportivo. Tras semanas de rumores acerca de su futuro, el jugador gallego militará esta temporada en la Cultural Leonesa, club en el que triunfó el año pasado.

El equipo leonés le ofrece un papel y un rol destacado en el equipo en Segunda División.

El acuerdo se hace oficial a pocos días del inicio de la competición liguera y después de que Chacón disputara varios encuentros amistosos con el Dépor esta pretemporada. La alta competencia en su puesto ha sido clave en esta decisión.

El futbolista llegó al Dépor el verano pasado pero por el momento no ha podido debutar en competición oficial con el conjunto coruñés.

La dirección deportiva sigue trabajando en diferentes movimientos y se esperan todavía algunas llegadas al equipo para intentar dar un salto de calidad.