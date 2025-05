El Concello de A Coruña apela a "trabajar más y hablar menos" en su nueva polémica con el Deportivo

La relación entre Concello de A Coruña y Deportivo vuelve a pasar un mal momento, reavivando viejos fantasmas que empañaron en parte las celebraciones del ascenso del equipo a Segunda División la pasada temporada con diferentes desencuentros que finalmente se resolvieron.

Morriña Fest Vuelven los conciertos al estadio de Riazor en A Coruña: El Último de la Fila actuará en 2026

El conflicto actual surgió a raíz del reciente anuncio del concierto el 13 de junio de 2026 de la banda El Último de la Fila en el estadio de Riazor, el dúo catalán de pop-rock formado por Manolo García y Quimi Portet. Una situación que tiene lugar en una semana de celebración para el deportivismo con el Día de las Peñas este sábado y actos especiales con motivo del aniversario de la victoria en la Liga del 2000.

Estos últimos días se están produciendo cruces de declaraciones entre ambas partes y este viernes a preguntas de los medios han defendido su postura Inés Rey, el portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas y el líder del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo. "Hay que trabajar y hablar menos", han trasladado desde el gobierno local en referencia a los responsables del club blanquiazul y sus críticas a la corporación municipal por la programación de este evento.

A este respecto, también se ha pronunciado con este medio el consejero delegado del Dépor, Massimo Adalberto Benassi, que ha explicado que "el problema principal que tenemos es la falta de diálogo, transparencia y respeto institucional. Nos hemos enterado por la prensa de un concierto que se va a desarrollar en fecha de competición masculina y femenina", explicó el ejecutivo italiano.

En esta línea también se ha pronunciado el concejal de Turismo y Cultura, Gonzalo Castro, que defendió el uso del estadio para este tipo de eventos dentro del convenio entre ambas instituciones. En este contexto, Benassi ha hecho referencia a la inversión hecha por el Dépor en Riazor: "El club ha desembolsado solo en el perímetro de juego y alrededores 800.000 euros y eso se va a destrozar en un concierto de tres horas. El problema es que no se sabe ni quién lo va a asumir, quién va a reponer esos daños. Las obras técnicas del césped y terreno de juego las hizo el Dépor con sus proveedores y técnicos", alegó.

"Al final tenemos que cumplir unas normas de LaLiga, hay un director de partido que nos evalúa y nos ponen multas si no está en condiciones. Además del césped, hay un sistema de drenaje, riego, no es una alfombra que levantas y vuelves a poner", concluyó sobre este concierto anunciado para dentro de un año.

"Hay mecanismos establecidos que hay que seguir"

Inés Rey ha, a preguntas de los medios, asegurado que "nada" va a decir adicional a la postura ya mostrada por el gobierno local estos días. Por su parte, Lage Tuñas durante un acto esta mañana en el CHUAC ha sido un poco más extenso en su argumentación, dejando claro que "el Concello siempre está trabajando a favor de los clubes de la ciudad, también del Deportivo, que es un símbolo de A Coruña y siempre va a tener pegado al gobierno de la ciudad".

En este contexto, apeló a centrarse en las celebraciones del 25 aniversario del campeonato de Liga "y a utilizar el diálogo siempre frente a las descalificaciones". "El gobierno municipal siempre va a defender los intereses generales de los coruñeses y coruñesas y no tenemos que entrar en polémicas, debemos trabajar en positivo siempre, las polémicas no conducen a nada y las descalificaciones no son un buen camino para conseguir cosas, se debe buscar entendimiento en cualquier campo institucional", concretó Lage Tuñas.

"Hay mecanismos establecidos que hay que seguir, hay que trabajar más y hablar menos, las polémicas no benefician a la ciudad", añadió, sobre lo que matizó que "el gobierno municipal demostró estar junto al Deportivo, hay que estar orgullosos de la afición y apoyar los eventos relacionados con el deportivismo"-

"El estadio de Riazor es de todos los coruñeses"

El responsable del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, quiso pronunciarse al respecto argumentando que "el estadio de Riazor es de todos los coruñeses y todos los coruñeses somos blanquiazules". A esto añadió, en alusión a Inés Rey, que ",la función de un alcalde es tender puentes, no buscar enfrentamientos públicos", al mismo tiempo que aseguró que "las quejas hacia el gobierno municipal de falta de diálogo, de transparencia y de mentir se las podemos escuchar también a vecinos, asociaciones, al PP y a sus socios del BNG".