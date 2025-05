Gilsanz sobre su futuro en el Dépor: "No es ningún drama que el club tenga alternativas"

Resulta complicado escuchar a Óscar Gilsanz pronunciar alguna frase más alta que otra. Desde hace años cada vez que el betanceiro ha estado delante de un micrófono ha demostrado tener tablas y no dejar grandes titulares. No lo hace en los momentos buenos ni tampoco en los malos.

A pesar de ello es imposible que sea de buen gusto leer esta semana que el club ha abierto un casting para decidir quién será el entrenador del Deportivo la próxima temporada. Su continuidad no está descartada pero por el momento nadie en el club ha salido a reforzar su gran trabajo al frente de la cantera y del primer equipo durante estos meses.

En la rueda de prensa previa al choque ante el Albacete, Óscar fue sorteando todas las preguntas de actualidad. El técnico quiere más puntos, no ve los objetivos cerrados, valora de manera positiva la aportación de los jugadores suplentes y se centra en preparar de la mejor manera posible el choque contra el conjunto manchego.

Pero como no podía ser de otra forma, la pregunta sobre su futuro llegó al término de la comparecencia. Con el mismo tono de voz, Gilsanz aseguró que: "no debo de valorar cosas del mercado, no lo hacía con nombres de jugadores ni tampoco de entrenadores. La obligación del club es tener alternativas siempre y en ese aspecto el fútbol tiene esta parte de prever circunstancias y no hay ningún drama por hacerlo y en este caso no hay nada que me aparte del día a día ni de tener los cinco sentidos en el partido ante el Albacete. El club está haciendo su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro y preparar al equipo para el próximo partido".