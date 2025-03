El Racing de Santander niega "rotundamente" los insultos racistas hacia Mane

El Racing de Santander ha emitido un comunicado este lunes en el que niega el episodio de insultos racistas que habría padecido este domingo el jugador del Fabril, Alioune Badara Mane. Desde el club trasladan que que "tanto jugadores, como técnicos, auxiliares y directivos aseguran no haber presenciado ni mucho menos protagonizado un acto de semejante bajeza moral".

El RC Deportivo denunciaba este domingo que Mane había sido objeto de gritos racistas en el duelo disputado ante el Rayo Cantabria. Los hechos, según recoge el acta arbitral, se produjeron durante una confrontación en el tiempo de descuento, cuando un jugador del Rayo Cantabria se dirigio a Mane al grito de "eres un mono de mierda".

Fue el entrenador de porteros quien dio aviso de las expresiones racistas al árbitro al fin del encuentro. Por su aprte, el jugador llegó a sufrir un cuadro de ansiedad, como así lo corroboró el médico del equipo, y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, aunque ya se encuentra en su casa.

Este lunes el Racing de Santander ha emitido un comunicado al respecto en el que condena "cualquier comportamiento de carácter racista, tanto sea de palabra como de acto", asegurando que esos actos se encuentran "en las antípodas de lo que queremos que sea nuestro club".

Sin embargo, respecto a lo ocurrido este domingo, sostiene que "ninguno de los componentes de la expedición racinguista a Abegondo fue testigo de que en el partido Fabril-Rayo Cantabria se produjera un incidente del tipo mencionado". Y prosigue: "Tanto jugadores, como técnicos, auxiliares y directivos aseguran no haber presenciado ni mucho menos protagonizado un acto de semejante bajeza moral".

Por ello, condena que se recogiera ese suceso "en un documento público como es un acta arbitral (a disposición de cualquiera en la página web oficial de la RFEF)". "No es habitual que un acta refleje las numerosas ocasiones en las que jugadores de uno u otro equipo avisan al árbitro de que un jugador del cuadro rival le ha insultado. Cuando no han sido testigos los miembros del equipo arbitral, obviamente, no se actúa ni se refleja en el acta", algo que consideran "éticamente mucho más grave".

Así, añaden además que "debido a ese inadecuado uso de un documento público", uno de los jugadores del equipo, "que niega rotundamente cualquier participación en los acontecimientos", estaría sufriendo "un cruel acoso, con amenazas incluidas a su integridad física", lo que "ha sumido al futbolista y a sus compañeros en un estado de abatimiento absoluto".

"Todas las acciones necesarias"

Por su parte, el Deportivo hizo público un comunicado en el que condenaba el acto de racismo, un ejemplo de comportamiento "absolutamente inaceptable y no tiene cabida en el fútbol, ni en el deporte en general, ni en la sociedad".

Por eso, en muestra de su "firme en su compromiso con la inclusión, el respeto y la diversidad" el club blanquiazul "no tolerará ninguna manifestación de intolerancia" y hará uso de todos los recursos a su alcance para acabar con los actos de odio.

"El Club tomará todas las acciones necesarias para garantizar que incidentes de este tipo no se repitan", aseguran en el escrito.