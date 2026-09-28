Dos jugadoras del Dépor femenino se proclaman campeonas del mundo sub20

El Dépor femenino puede presumir de contar en sus filas con dos campeonas del mundo sub20. Marisa García y Ainoa Gómez se proclamaron campeonas después de que la selección superara en la tanda de penaltis a una correosa Corea del Norte.

Marisa fue una de las jugadoras que asumió la responsabilidad desde el punto de penalti e inauguró el marcador. Ese primer lanzamiento daría confianza al resto de compañeras para salir triunfadoras desde el punto de penalti.

Ainoa, por su parte, salió en el once inicial y jugó casi todo el partido antes de ser sustituida en el tramo final de encuentro. La jugadora cedida por el Barça está llamada a ser una jugadora importante para el Dépor femenino.

La RFEF realizará un homenaje este lunes a las 15:30 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras proclamarse campeonas del mundo por segunda vez. Volará directamente desde Polonía hasta la capital de España.

Un punto ante el Espanyol

Las de Alberto Rodríguez empataron a uno ante el Espanyol precisamente en el choque correspondiente a la quinta jornada del campeonato de liga. Las catalanas se adelantaron en una jugada aislada y las coruñesas fallaron en exceso en un choque en el que fueron superiores a su rival. Millene rescató un punto para un equipo que se vació y que se fue a por el segundo a la desesperada. La falta de acierto cara a gol evitó un triunfo que el equipo mereció.