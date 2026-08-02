Así nació el Dépor femenino (I): el acuerdo impulsado por Tino Fernández que cambió el panorama gallego

Durante décadas, el Deportivo fue una de las grandes referencias del fútbol español sin contar con un equipo femenino, convirtiéndose en un ejemplo que se puede ver como, en el año 2026, mantiene a sus primeros equipos en las máximas divisiones profesionales.

Mientras otras entidades históricas daban pasos para incorporarse a una disciplina en pleno crecimiento, el club coruñés seguía sin una estructura propia. La situación cambió en el verano de 2016, cuando el Deportivo alcanzó un acuerdo con el Orzán SD para integrar su estructura deportiva y dar vida al Dépor femenino, un proyecto que tres años después conseguiría el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Antes hubo intentos con el Victoria CF, que prefirió mantener y preservar su identidad y camina con paso firme, siendo la gran referencia del resto de la ciudad y debutando este año en 2ª RFEF.

Detrás de aquella operación hubo meses de conversaciones y una apuesta compartida entre dos clubes que entendieron que el crecimiento del fútbol femenino en Galicia pasaba por que el Deportivo contase con un equipo propio. Siete años después de abandonar la presidencia del club y sin haber concedido entrevistas públicas desde su salida en 2019, Tino Fernández recuerda para Quincemil cómo se gestó una de las decisiones que considera más importantes de su mandato.

"Durante mi etapa en el Deportivo impulsamos un proyecto de fútbol femenino que buscaba convertir al club en un referente deportivo y social en Galicia", explica el expresidente. "La creación del Dépor femenino era además una propuesta incluida en el proyecto que presentamos al deportivismo en 2013, porque entendíamos que el Deportivo debía ser el equipo femenino de referencia y asumir también ese compromiso con la sociedad y con el deporte gallego".

"Uno de los momentos más importantes de aquella etapa fue todo el proceso de conversaciones y negociación con el Orzán SD" Tino Fernández, expresidente del Dépor

Aquella idea necesitaba una base sólida para convertirse en realidad y esa base estaba en el Orzán SD, una de las entidades con mayor tradición en el fútbol femenino gallego. Las conversaciones entre ambos clubes se prolongaron durante meses hasta alcanzar un acuerdo que permitiría al Deportivo comenzar a competir desde una posición consolidada.

Las conversaciones que dan lugar al nacimiento

"Uno de los momentos más importantes de aquella etapa fue todo el proceso de conversaciones y negociación con el Orzán SD para hacer posible el nacimiento del Dépor femenino", recuerda Fernández. "Mantuvimos numerosas reuniones con su presidente, Juan Eiras, cuyo papel fue fundamental por su visión, colaboración y compromiso con el fútbol femenino gallego".

"Era un sacrificio que había que hacer por el fútbol femenino. Todos somos del Dépor" Juan Eiras, expresidente del Orzán SD

El acuerdo exigía un importante gesto por parte del Orzán. El club cedía toda su estructura femenina al Deportivo y renunciaba a competir esa temporada con su primer equipo, teniendo que reconstruir posteriormente el proyecto desde la categoría más baja. Una decisión poco habitual en el fútbol español, pero que para Juan Eiras respondía a un objetivo mucho mayor que los intereses de su propia entidad.

"Era un sacrificio que había que hacer por el fútbol femenino. Todos somos del Dépor y queríamos ver al Dépor con equipo femenino. Nos hizo mucha ilusión que contaran con nosotros", afirma el que entonces era presidente del Orzán SD. Un año después, el club recuperó su equipo femenino comenzando de nuevo desde la segunda categoría inferior, dado que su año de letargo no fue tal al usar la estructura del Ural Español CF para competir en la antigua Segunda División gallega y, así, el Ural pasó a ser el Orzán. Un movimiento de tres donde el Dépor estaba en la segunda división nacional con aspiraciones de ascender a la máxima categoría que aún no era profesional, el Orzán se quedaba un peldaño por debajo de donde estaba y el Ural prestó su club un año para que el proceso fuese más sencillo.

Los nombres propios

Dentro del Deportivo, la iniciativa contó con el respaldo de todo el Consejo de Administración. Sin embargo, Fernández quiere poner nombre a algunas de las personas que, a su juicio, fueron decisivas para sacar adelante un proyecto que entonces suponía una apuesta poco habitual en el fútbol profesional.

"Todo el Consejo de Administración estuvo muy implicado con el proyecto desde el primer momento, pero quiero destacar especialmente a Martín Pita y a Quique Calvete, dos deportivistas de cuna que vivieron esta apuesta con una enorme pasión e implicación personal", señala. El expresidente recuerda especialmente la emoción vivida cuando el equipo consiguió el ascenso en Canarias. "Me alegró enormemente que Quique pudiese vivir en primera persona aquel momento porque sé perfectamente lo que significaba para él".

"Alcanzamos un acuerdo con Abanca específicamente para apoyar el proyecto de fútbol femenino" Tino Fernández, expresidente del Dépor

Fernández también destaca el trabajo desarrollado desde dentro del club para convertir una idea en una estructura deportiva plenamente operativa. "Fue muy importante el trabajo realizado por Pablo Pereiro, ayudando a convertir aquella idea en una estructura real y viable".

En el plano deportivo, añade, "el papel de Manu Sánchez y de todo su cuerpo técnico fue decisivo para construir un equipo competitivo, profesional y con una gran identidad".

El impulso que le da ABANCA

Otro de los aspectos diferenciales del proyecto fue la llegada de un patrocinador específico para el equipo femenino. "Alcanzamos un acuerdo con Abanca específicamente para apoyar el proyecto de fútbol femenino", explica.

"Aquel acuerdo incluía además el naming del equipo, algo muy poco habitual en aquel momento y para lo que incluso tuvimos que solicitar autorización a la Real Federación Española de Fútbol. Fue una muestra más de la apuesta seria y diferencial que queríamos hacer por el fútbol femenino desde el Deportivo".

"Fue una enorme alegría ver a Tere Abelleira proclamarse campeona del mundo. Lo sentimos también como un orgullo muy deportivista" Tino Fernández, expresidente del Dépor

El trabajo desarrollado durante tres temporadas tuvo su recompensa el 19 de mayo de 2019, cuando el Dépor consiguió el ascenso a la máxima categoría tras imponerse al CD Femarguín en la eliminatoria definitiva. El conjunto coruñés ganó por 1-4 en Arguineguín y certificó el ascenso con un global de 1-6.

El ascenso, lo máximo

"El gran momento llegó con aquel histórico ascenso", recuerda Fernández. "Representó la culminación de años de esfuerzo y una enorme satisfacción para todos los que habíamos creído en el proyecto desde el principio".

Aunque el éxito deportivo ocupa un lugar destacado en su memoria, el expresidente asegura que el mayor orgullo son las futbolistas que hicieron posible el crecimiento del equipo. "Guardo un enorme cariño hacia todas las jugadoras que pasaron por este proyecto y ayudaron a hacer más grande al Deportivo. Ellas fueron siempre el alma de esta historia".

Entre todas ellas destaca especialmente a Tere Abelleira, cuya trayectoria culminó con la conquista del Mundial de 2023 con la selección española. "Fue una enorme alegría verla proclamarse campeona del mundo. Lo sentimos también como un orgullo muy deportivista".

"Me alegra especialmente comprobar que las cosas siguen yendo muy bien" Tino Fernández, expresidente del Dépor

La celebración del ascenso coincidió además con el final de su etapa al frente del club. Fernández ya había anunciado que dejaría la presidencia y recuerda con especial cariño aquella despedida.

"Primero tuvimos una cena en Estrella Galicia invitados por Ignacio Rivera, en un gesto de cercanía y apoyo que siempre agradeceré". Después llegó una larga noche de celebración en la Sala Inn. "Vivimos una noche muy emotiva y llena de sentimiento deportivista". En ese recuerdo también guarda un lugar especial para Juan Carlos Cebrián, propietario del local. "Decidió no cobrarnos nada 'en agradecimiento a todas las horas dedicadas al Deportivo'. Fue un detalle humano y generoso que siempre llevaré conmigo".

Sigue su actualidad

Años después, Fernández sigue con atención la evolución del equipo y considera que el proyecto ha cumplido el objetivo con el que nació. "Me quedo con la satisfacción de haber ayudado a construir un proyecto con vocación de permanencia, que devolvió ilusión al fútbol femenino gallego y acercó todavía más el Deportivo a la sociedad desde valores como la igualdad, el esfuerzo y el compromiso".

Y concluye con una mirada al futuro: "Hoy sigo toda la actualidad del equipo y me alegra especialmente comprobar que las cosas siguen yendo muy bien. Estoy convencido de que el futuro del fútbol femenino en el Deportivo será todavía mejor".