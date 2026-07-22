Alberto Rodríguez inicia etapa al frente del Dépor femenino: "Hay que disfrutar de un reto como este"

El Dépor ABANCA ya tiene oficialmente nuevo líder para su banquillo. Aunque Alberto Rodríguez llevaba varios días dirigiendo las primeras sesiones de pretemporada en Abegondo, el club presentó este miércoles de manera oficial al técnico coruñés, que toma el relevo de Fran Alonso con el objetivo de consolidar el crecimiento del equipo en la Liga F y abrir un nuevo ciclo deportivo.

Acompañado por el director deportivo de la sección femenina, Kevin Cabado, el entrenador mostró una mezcla de ilusión y responsabilidad en su estreno ante los medios.

Para Rodríguez, el cargo supone un paso decisivo en su carrera deportiva al tratarse de su primer contrato profesional como primer entrenador, además de hacerlo en el club de su ciudad. "Es mi primer contrato profesional como primer entrenador y hacerlo siendo de A Coruña y en el Dépor es algo tremendamente ilusionante", afirmó.

"También supone una gran responsabilidad por todo lo que representa este club y por el proyecto que tenemos entre manos, pero hay una parte de mí que me dice que no deje de disfrutar porque oportunidades como esta son muy especiales".

Cabado, por su parte, destacó que la elección responde a la confianza plena del club en un técnico que conoce perfectamente la casa. "Es una persona del club, sabemos cómo trabaja, conoce perfectamente lo que significa el Deportivo y estamos convencidos de que conseguirá que la afición se sienta orgullosa e identificada con el equipo", señaló el director deportivo.

Un proyecto sin metas numéricas, pero con una identidad muy clara

Apenas lleva unas semanas al frente del grupo, pero Alberto Rodríguez tiene claro que no quiere que la presión por los resultados condicione el crecimiento del equipo desde el inicio. Por ello evitó fijar un objetivo clasificatorio para la temporada. Considera que marcar una posición concreta en la tabla antes de conocer en profundidad el potencial de la plantilla sería un error.

"Plantearse ahora un objetivo cuantitativo es limitarse", explicó. "Estamos descubriendo a las jugadoras, viendo qué nos pueden ofrecer tanto individual como colectivamente y, a partir de ahí, construiremos un modelo de juego que nos permita competir para ganar el mayor número de partidos posible".

El entrenador insistió en que su prioridad pasa por desarrollar una identidad reconocible sobre el terreno de juego. "Queremos ser protagonistas en todas las fases del partido. Tener personalidad con balón, competir bien sin él y ser un equipo capaz de interpretar cada situación del juego", resumió.

Más allá de los sistemas Rodríguez también dejó clara su visión táctica del fútbol. Preguntado por el sistema que utilizará el equipo, restó importancia a los dibujos tradicionales y defendió un modelo mucho más flexible. "Para mí el sistema no es lo más importante. El fútbol es dinámico. Solo existe una distribución inicial de las jugadoras, porque después el rival se mueve constantemente y el partido cambia. Lo importante es que las futbolistas sepan interpretar esos momentos".

En ese sentido, explicó que uno de sus objetivos como entrenador será dotar al equipo de la suficiente cultura táctica para que las propias jugadoras sean capaces de resolver las distintas situaciones sin depender continuamente de las instrucciones desde el banquillo. "Será una buena señal que cada vez nos necesiten menos durante los partidos".

Una plantilla prácticamente cerrada

El nuevo técnico explicó que el grueso de la plantilla ya está definido y que el trabajo actual se centra en sacar el máximo rendimiento al grupo durante la pretemporada.

Aun así, reconoció que todavía puede haber algún movimiento en el mercado, especialmente en la portería. "Lo normal es que incorporemos una guardameta por la distribución de la plantilla. A partir de ahí estaremos atentos a cualquier oportunidad que pueda mejorar el equipo".

La intención del cuerpo técnico durante las próximas semanas será evaluar tanto a las nuevas incorporaciones como a las futbolistas que continúan del pasado curso y a varias jugadoras procedentes de la cantera.

Precisamente el entrenador quiso destacar el papel que seguirá teniendo la base blanquiazul. "La cantera es muy importante para nosotros y queremos comprobar qué puede aportar cada jugadora".

Kevin Cabado defiende la profunda renovación del equipo

Uno de los asuntos que centró buena parte de la comparecencia fue la importante transformación que ha sufrido el vestuario durante este verano, con numerosas salidas de futbolistas que habían sido fundamentales tanto en el ascenso como en la permanencia en la Liga F.

Kevin Cabado explicó que el club entiende que se ha cerrado una etapa y que era el momento de iniciar un nuevo ciclo. "Estamos enormemente agradecidos a todas ellas porque fueron las jugadoras que nos llevaron a Primera División y también las que consolidaron al equipo en la categoría. Pero había situaciones diferentes. En algunos casos el club entendía que era el momento de un cambio y en otros fueron las propias futbolistas quienes decidieron cerrar su etapa".

Apuesta por el talento joven

Lejos de considerar la renovación como un riesgo, el director deportivo defendió que el fútbol femenino español atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a generación de talento. Cabado recordó los éxitos recientes de las selecciones españolas en categorías inferiores y explicó que el Deportivo quiere convertirse en un destino atractivo para esas futbolistas jóvenes con proyección.

"España lleva años dominando el fútbol base europeo. Hay muchísimo talento y creemos que el Dépor ofrece un entorno ideal para seguir creciendo". Puso como ejemplo el fichaje de Ainhoa Gómez, una de las futbolistas más destacadas del reciente Europeo, cuya incorporación se cerró con rapidez gracias al atractivo del proyecto deportivista.

Además, subrayó que el club intenta construir un patrimonio deportivo propio. "Queremos tener el mayor número posible de jugadoras en propiedad. Ahora mismo solo contamos con dos futbolistas cedidas porque creemos que así podemos construir un proyecto con continuidad".

"No miramos el DNI"

Cabado rechazó la idea de que la nueva plantilla sea excesivamente inexperta. Recordó que muchas de las incorporaciones llegan tras competir en grandes escenarios internacionales, disputar la Liga de Campeones o formar parte habitual de las selecciones españolas de categorías inferiores. "No miramos la edad. Miramos el talento. Son jugadoras jóvenes, sí, pero con mucha experiencia competitiva".

También recordó que hace dos temporadas el ascenso a Liga F se consiguió con una plantilla en la que la mayoría nunca había competido en la máxima categoría, por lo que considera que el contexto actual no es muy diferente.

La portería, prioridad del mercado

La única posición que el Deportivo considera necesario reforzar de forma inmediata es la portería. Cabado confirmó que el regreso de Inés Pereira es una de las opciones que maneja el club, aunque recordó que la guardameta continúa perteneciendo al Everton y todavía tiene contrato con el conjunto inglés.

"Es una portera que nos gusta mucho y nos gustaría que estuviera aquí muchos años, pero ahora mismo pertenece al Everton y está entrenando con ellas".

Mientras tanto, el director deportivo quiso transmitir confianza en las jóvenes porteras del club, Antía y Martina, aunque reconoció que lo más probable es incorporar una guardameta con experiencia para completar la plantilla.

Crecer tras asegurar la permanencia

Después de conseguir el objetivo de consolidarse en la Liga F durante la pasada temporada, el Deportivo pretende ahora dar un nuevo paso adelante. Cabado considera que el equipo debe ganar regularidad y convertirse en un conjunto más dominador.

"El año pasado cumplimos el plan estratégico del club, que era consolidarnos en la categoría. Ahora queremos seguir creciendo, ser un equipo más constante, más protagonista y que la gente disfrute viéndolo jugar", sostuvo.