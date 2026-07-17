Cambre (A Coruña) instalará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial España-Argentina

El Ayuntamiento de Cambre se ha sumado a la iniciativa de otros municipios vecinos como Arteixo, Abegondo, Betanzos o A Coruña, e instalará este domingo, 19 de julio, una pantalla gigante en el Auditorio del Parque da Igrexa para que la ciudadanía pueda seguir en directo la histórica final del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Argentina.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas y podrá verse de forma gratuita desde este espacio municipal, que se convertirá en un punto de encuentro para vecinos y vecinas que quieran vivir de manera conjunta uno de los acontecimientos deportivos más importantes para el fútbol español.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha explicado que esta iniciativa tiene como objetivo "ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de compartir, en un espacio público y abierto, un acontecimiento deportivo histórico". En este sentido, ha destacado que "promover actividades de encuentro, convivencia y ocio para toda la población también forma parte de la acción municipal".

CARTEL FINAL MUNDIAL CAMBRE Concello de Cambre

Piñeiro ha subrayado además el carácter excepcional de la propuesta, al tratarse de una final que ha despertado una enorme expectación social. "Consideramos positivo que las familias, la juventud y todas las personas aficionadas al fútbol puedan disfrutar juntas de este momento en Cambre, sin necesidad de desplazarse a otros municipios", señaló.

Bajo el lema "Cambre con nuestra selección", el Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a acercarse al Auditorio del Parque da Igrexa para animar a la selección española en su lucha por conquistar el título mundial, en una cita que promete reunir a cientos de aficionados en un ambiente de convivencia y celebración.