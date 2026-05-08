Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana de emociones fuertes el que tenemos por delante. Además, varios de los eventos más trascendentales tienen lugar este mismo viernes.

El Dépor es el equipo más madrugador del fin de semana y este viernes a las 20:30 horas buscará los tres puntos ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Los de Hidalgo buscan dormir en puestos de ascenso directo y meter presión a sus rivales.

Básquet Coruña no saltará a la pista pero estará muy atento al encuentro entre Obradoiro y Guipuzkoa de esta noche a las 21:00 horas, donde los coruñeses apuran sus opciones de ascenso. Las cuentas son sencillas: si gana Obradoiro ascienden los santiagueses, mientras que si pierden será Básquet Coruña el que regrese a la ACB.

El Dépor femenino viaja a tierras vascas para medirse al Athletic Club el sábado a las 18:00 horas.

El Liceo descansa este fin de semana tras caer en cuartos de final de la Champions. Los coruñeses se centran ya en el playoff por el título.

En Tercera Federación llegamos a la última jornada de liga con poco en juego para los equipos coruñeses. El Arteixo visita al Silva en un derbi sin nada en juego. Los locales jugarán el playoff de ascenso, mientras que el Silva necesita un ascenso de Tercera a Segunda Federación para no descender por arrastre.

En polideportivo, el gran protagonista del fin de semana será el equipo de Maristas de baloncesto femenino. Las coruñesas se juegan el ascenso a la Liga Challenge recibiendo a GEIEG. Las de Fer Buendía deben defender la renta de 13 puntos que lograron en la ida.

En balonmano, el OAR Coruña visita la pista de Puerto Sagunto el sábado a las 19:00 horas.

En hockey, el Marineda recibe el domingo a las 12:00 horas a Raspeig. Compañía de María viaja y disputa su encuentro el domingo a las 13:30 horas ante Mataró. Dominicos recibe a Cambre el sábado a las 13:15 horas.