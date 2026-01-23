Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Los jugadores del Dépor celebran un gol en el último partido ante Almería. @RCDeportivo

Fin de semana pasado por agua y con las interminables borrascas asolando Galicia. Pero eso no es impedimento para que el deporte siga su curso y este es el menú con el que contamos.

El Deportivo recibe al Racing de Santander el domingo a las 21:00 horas. Los coruñeses buscan una victoria que comprimiría del todo la zona alta de la clasificación.

Básquet Coruña no tiene competición oficial pero los de Carles Marco disputan este viernes a las 19:30 un amistoso ante Gijón en tierras asturianas.

Tampoco compite el Liceo que descansa este fin de semana tras caer este jueves en Champions ante el Benfica por cuatro goles a dos.

De nuevo en el fútbol y ya en capítulo del Dépor Abanca, las coruñesas visitan tierras riojanas para medirse al Dux Logroño el domingo a las 16:00 horas. Se trata de un encuentro importante porque las locales son penúltimas y no han ganado ni un partido esta temporada.

En Segunda Federación el Fabril recibe en Abegondo el sábado a las 17:00 horas al Sámano. Los de Manuel Pablo buscan la victoria tras empatar a cero la semana pasada en Langreo y ceder el liderato al Oviedo Vetusta. El Bergantiños recibe en As Eiroas al Marino el domingo a las 17:00 horas.

En Tercera Federación el Silva recibe al Arousa el domingo a las 12:30 horas. El Montañeros visita al Céltiga el domingo a las 16:30 horas mientras que el Arteixo juega en casa del Gran Peña el domingo a las 16:00 horas.

En polideportivo, Maristas recibe este sábado a las 18:00 horas en casa a Mataró.

El OAR viaja hasta tierras burgaleses para medirse a Burgos el domingo a las 13:00 horas.

En voleibol femenino, Zalaeta recibe el sábado a las 17:30 en el Barrio de las Flores a Chamberí.