Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

El fin de semana nos dejó resultados de todo tipo para los equipos de A Coruña.

El Dépor logró un importante triunfo en Zaragoza por cero goles a dos que permite a los coruñeses romper la racha de cinco jornadas sin conocer la victoria.

Básquet Coruña sigue imparable en su estreno liguero y superó a Fuenlabrada por 101 a 75. Los de Carles Marco suman seis victorias en seis encuentros.

El Dépor femenino cayó por un gol a cero en su visita a Ipurúa. Las de Fran Alonso siguen en caída libre y acumulan seis jornadas sin ganar.

En hockey el Liceo cayó de manera contundente ante el Igualada por cuatro goles a cero.

Tampoco fue buena la jornada en Segunda Federación. El Fabril perdió por dos goles a uno ante la UD Ourense. Los de Manuel Pablo siguen líderes aunque son varios los equipos que están ya al acecho de los blanquiazules.

El Bergantiños empató a cero en As Eiroas ante la UP Langreo. Los de Carballo son cuartos a un solo punto del líder.

En Tercera Federación el Arteixo se llevó el derbi ante el Montañeros por dos goles a tres, mientras que el Silva volvió a caer ante el Célriga por dos tantos a cero.

De nuevo en polideportivo, Maristas encajó su primera derrota de la temporada tras caer en la pista del Adba por 69-63.

En fútbol sala el 5 Coruña masculino venció por 3-4 al Coruxo y suma su cuarta victoria seguida. En categoría femenina el 5 Coruña no tuvo partido de liga.

Tampoco compitió este fin de semana el OAR Coruña que aplazó su encuentro liguero por las bajas internacionales.

En voleibol el Zalaeta perdió por tres sets a cero en su visita al Santa Cruz Cuesta.