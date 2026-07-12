El fraile gallego que fundó la ciudad de San Francisco: Pedro Benito Cambón

El 29 de junio de 1776, junto a una laguna situada al borde de una inmensa bahía del Pacífico, un grupo de soldados, colonos y frailes asistía a una misa celebrada al aire libre. En aquel lugar no había una iglesia, ni campanas, ni calles, ni ciudad alguna. Solo una cruz clavada en la tierra, un altar improvisado y un territorio habitado desde hacía milenios por los pueblos ohlone. Cinco días después, a casi 5.000 kilómetros de allí, en la otra punta del continente, 56 hombres reunidos en Filadelfia firmarían la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Nadie en aquella laguna podía saberlo y mucho menos podían imaginar que, sobre aquel descampado rodeado por la niebla, se levantaría algún día una de las ciudades más extraordinarias del mundo, San Francisco. Todavía hoy, cada 29 de junio, la ciudad californiana celebra su cumpleaños, recordando aquella misa oficiada por unos frailes españoles. Lo que casi nadie ya recuerda, ni siquiera en Galicia, es que uno de aquellos frailes venía de una pequeña parroquia de la Costa da Morte. Se llamaba Pedro Benito Cambón y fue uno de los fundadores de la legendaria ciudad de San Francisco.

La Misión Dolores de San Francisco en la actualidad. https://es.wikipedia.org

Pedro Benito Cambón Romero nació el 1 de abril de 1738 en la parroquia de San Xulián de Seaia, en el actual municipio de Malpica de Bergantiños, en la Costa da Morte coruñesa. Como ocurre con tantos gallegos de su época, de su infancia apenas se sabe nada. Su historia conocida comienza el día en que se enfundó el hábito de la orden de San Francisco.

Siendo aún joven, Cambón se embarcó rumbo a Nueva España siguiendo el camino de tantos otros religiosos gallegos de su tiempo. Allí se incorporó al Colegio Apostólico de San Fernando, la institución franciscana que formaba y coordinaba a los misioneros en las fronteras más remotas del imperio español. Y pocas fronteras había entonces más remotas que la Alta California.

Templo de San Fernando de los franciscanos en Ciudad de México. https://es.wikipedia.org

A finales de la década de 1760, la Corona española decidió ocupar aquel inmenso y casi desconocido territorio, alarmada por el avance de los rusos desde Alaska y por la expansión británica desde el este del continente. La herramienta elegida para asegurar la costa del Pacífico fue una cadena de misiones y presidios que, con el tiempo, sumaría 21 fundaciones a lo largo de más de mil kilómetros, unidas por un camino que todavía hoy figura en los mapas de California: el Camino Real.

Mapa de las misiones españolas de la Alta California. https://es.wikipedia.org

Al frente de aquella empresa estaba un fraile mallorquín llamado Junípero Serra, pero entre los hombres que envió a construirla, estaba este gallego de Malpica que apenas superaba los 30 años.

Junípero Serra. https://es.wikipedia.org

La primera gran misión de Cambón llegó en el verano de 1771. El 6 de agosto partió de la misión de San Diego junto a otro franciscano, fray Ángel Fernández de la Somera, una escolta de soldados y varios porteadores. Su destino era una región que Gaspar de Portolá había explorado dos años antes, junto a un río al que se había bautizado como Río de los Temblores, porque el día en que lo descubrieron la tierra tembló cuatro veces.

Gaspar de Portolá. https://es.wikipedia.org

Al llegar, un numeroso grupo de guerreros tongva salió al encuentro de la expedición en actitud hostil. Según recogen las crónicas franciscanas, los frailes, viéndose rodeados y temiendo un ataque, desplegaron un gran estandarte con la imagen pintada de la Virgen de los Dolores. La tradición cuenta que los guerreros, impresionados por aquella pintura, depusieron las armas, y que dos de sus jefes llegaron a depositar sus collares de cuentas a los pies de la imagen.

Es imposible saber cuánto hay de verdad y cuánto de relato embellecido en aquel episodio, repetido durante generaciones en las historias de las misiones californianas. Lo que sí sabemos es que el 8 de septiembre de 1771 Cambón y Somera fundaron la misión de San Gabriel Arcángel, la cuarta de la Alta California, en un valle a pocos kilómetros del actual centro de Los Ángeles.

Misión de San Gabriel Arcángel. https://es.wikipedia.org

Aquella fundación tuvo consecuencias extraordinarias, ya que San Gabriel se convirtió en la más próspera de todas las misiones californianas. Situada en el cruce de los principales caminos que conectaban California con México, fue durante décadas la puerta de entrada al territorio, y en sus libros llegaron a registrarse más de 25.000 bautismos.

Diez años después de su fundación, en 1781, de su entorno partieron los colonos que fundaron un pequeño pueblo junto al río de la Porciúncula, al que llamaron Los Ángeles. Por eso, todavía hoy, a la misión de San Gabriel se la conoce como "la madrina del pueblo de Los Ángeles".

Misión de San Gabriel Arcángel. https://es.wikipedia.org

Pero Cambón apenas pudo disfrutar de su primera fundación. La dureza del clima, las privaciones y el aislamiento minaron su salud hasta obligarle a abandonar San Gabriel y retirarse a recuperarse. La enfermedad le perseguiría durante las dos décadas siguientes, obligándole una y otra vez a interrumpir su labor.

En 1776, la Corona española decidió asegurar la gran bahía descubierta pocos años antes en el norte de la Alta California, un puerto natural tan extraordinario que, en palabras de los propios exploradores españoles, podría albergar todas las armadas de Europa. El teniente José Joaquín Moraga partió de Monterrey el 17 de junio de 1776 al frente de una columna de soldados y familias de colonos con la orden de establecer allí un presidio y una misión. Con él viajaban dos franciscanos: fray Francisco Palóu y fray Pedro Benito Cambón.

Misión Dolores. https://es.wikipedia.org

La expedición alcanzó la bahía diez días después y el 29 de junio de 1776, junto a una laguna a la que los españoles habían dado el nombre de Nuestra Señora de los Dolores, los dos frailes celebraron la primera misa en el lugar elegido para levantar la misión de San Francisco de Asís, que pasaría a la historia con el nombre de la laguna: la Misión Dolores.

Aquella misa se ofició cinco días antes de que en Filadelfia se firmara la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. En el mismo verano en que nacía un país en la costa atlántica, un gallego de la Costa da Morte plantaba en la costa del Pacífico la semilla de la que brotaría una de sus ciudades más emblemáticas. Dos acontecimientos simultáneos separados por un continente y protagonizados por hombres que jamás supieron los unos de los otros.

Presentación de la Declaración al Congreso Continental. https://es.wikipedia.org

Durante los meses siguientes los colonos levantaron las primeras construcciones y la ocupación se consolidó. El 17 de septiembre de 1776 se inauguró oficialmente el presidio de San Francisco, la guarnición militar que custodiaba la entrada de la bahía, y el 9 de octubre se celebró la fundación formal de la misión, con Palóu y Cambón como sus primeros administradores.

Alrededor de ambos núcleos fue creciendo con los años un pequeño asentamiento de comerciantes y marinos llamado Yerba Buena que, ya en el siglo XIX y bajo bandera estadounidense, adoptó el nombre de la vieja misión española: San Francisco. Y cuando en 1848 se descubrió oro en California, aquella aldea de unos cientos de vecinos se transformó en pocos años en uno de los grandes núcleos del Pacífico.

Presidio y bahía de San Francisco en 1817. https://es.wikipedia.org

La historia suele recordar a Palóu, que fue además el biógrafo de Junípero Serra y uno de los cronistas fundamentales de la California española, mientras Cambón, su compañero de altar aquel 29 de junio, quedó relegado a las notas a pie de página.

El 31 de marzo de 1782, domingo de Pascua, Cambón asistió al propio Junípero Serra en la fundación de la misión de San Buenaventura, junto al canal de Santa Bárbara. Serra plantó una cruz en la playa, ofició una misa cantada y predicó sobre la Resurrección. Fue la novena y última misión que el mallorquín fundó personalmente antes de morir. Y al marcharse dejó al frente de ella al fraile gallego.

Misión de San Buenaventura. https://es.wikipedia.org

Allí, el 27 de abril de 1782, Cambón administró el primer bautismo registrado en San Buenaventura, el de un niño llamado José Crescencio, hijo de un soldado de la guarnición. Y a él se atribuye también la concepción del sistema de acueductos que llegó a extenderse a lo largo de once kilómetros desde el río Ventura para abastecer la misión y regar los huertos, viñedos y frutales que años después serían el origen de la actual ciudad de Ventura.

Misión de San Buenaventura en 1898. https://es.wikipedia.org

Tres misiones llevan la firma fundacional de Cambón, y de las tres nacieron ciudades. De San Gabriel, Los Ángeles. De la Misión Dolores, San Francisco. De San Buenaventura, Ventura. Pocos europeos pueden presumir de haber estado en el origen de tres ciudades del actual estado más poblado de los Estados Unidos de América.

Sus últimos años americanos los pasó en la Misión Dolores, en San Francisco, donde le tocó dirigir una de las obras de las que más orgulloso podía sentirse: la construcción de la iglesia definitiva de la misión, un sólido templo con muros de más de un metro de espesor que fue consagrado en 1791.

Ese mismo año, Cambón obtuvo permiso para retirarse a México, donde su rastro se desvanece por completo. El hombre que participó en la fundación de tres misiones californianas desapareció de los registros con la misma discreción con la que medio siglo antes había salido de su parroquia de la Costa da Morte.

Misión Dolores. https://es.wikipedia.org

Su obra, en cambio, sigue a la vista de cualquiera que pasee hoy por San Francisco. La iglesia que consagró en 1791 es el edificio más antiguo que se conserva en toda la ciudad, sobreviviendo al abandono, a la fiebre del oro y, sobre todo, al terremoto y al incendio que en 1906 redujeron a escombros y cenizas buena parte de San Francisco. La catedral moderna construida junto a ella se vino abajo aquella madrugada de abril. La vieja iglesia del fraile gallego aguantó en pie.

Misiones españolas y Camino Real en la Alta California. https://es.wikipedia.org

A pocos kilómetros de allí, en el barrio de Parkmerced, el callejero le rinde un discreto homenaje con una calle bautizada en su honor: Cambon Drive.

En San Francisco, una ciudad de más de 800.000 habitantes visitada cada año por millones de turistas de todo el mundo, el apellido de un gallego de la Costa da Morte figura en las placas de sus calles y su huella se conserva en el edificio más antiguo de la ciudad.

Cementerio de la Misión Dolores, junto a la iglesia levantada por Cambón. https://es.wikipedia.org

Curiosamente, el estandarte de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores que, según la tradición, desarmó a los guerreros tongva en 1771, corrió mejor suerte que la que tuvo su portador. La pintura, una obra traída desde México por los propios misioneros, sobrevivió a todo y al paso de California por tres banderas distintas: la española, la mexicana y la estadounidense.

Museo de la Misión San Gabriel. https://es.wikipedia.org

Hoy, más de 250 años después de aquel encuentro junto al Río de los Temblores, sigue expuesta y venerada en el santuario de la misión de San Gabriel. Es, probablemente, el único testigo que queda de aquel día en que un fraile gallego se jugó la vida para fundar la ciudad de San Francisco.

Representación artística de Pedro Benito Cambón. Iván Fernández Amil

Representación artística de Pedro Benito Cambón. Iván Fernández Amil

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

concellomalpica.com

aculturadegalicia.blogspot.com

missiondolores.org

sanbuenaventuramission.org

missionsangabriel.org

californiafrontier.net

californiamissionsfoundation.org

nps.gov

foundsf.org

angelusnews.com

britannica.com

dbe.rah.es

franciscanos.org