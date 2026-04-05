Francisco Fouce, el gallego que creó el mayor imperio de la televisión hispana de Estados Unidos

La historia de los grandes imperios de la comunicación en Estados Unidos está repleta de carambolas empresariales insólitas, como que la cadena NBC nació como una simple excusa de la industria para vender radios, o que la CBS fuera comprada en sus inicios por un joven millonario con el único propósito de anunciar la marca de puros de su familia. Estas casualidades sentaron las bases de la cultura audiovisual estadounidense en lengua inglesa durante la primera mitad del siglo XX, pero el puzle mediático del país habría quedado incompleto sin la irrupción de otra legendaria figura que supo detectar un inmenso vacío en aquel mercado. A diferencia de aquellos magnates, este audaz pionero del entretenimiento no nació en la abundancia, sino en una humilde aldea de Galicia de la que tuvo que emigrar huyendo de la pobreza. Tras dominar con mano de hierro los teatros más emblemáticos e imponentes de Los Ángeles, este emigrante gallego arriesgó toda su fortuna para cimentar las bases de la primera gran cadena de televisión en español de Estados Unidos. Esta es la fascinante historia de Francisco Fouce, el gallego que creó el mayor imperio del entretenimiento y la televisión hispana estadounidense: Univisión.

Charles Chaplin grabando para la CBS en 1933. https://es.wikipedia.org

Francisco Fouce Vázquez nació el 10 de agosto de 1899, en el seno de una humilde familia de Láncara, en Lugo, el mismo lugar del que salió, casi en la misma época, otro emigrante que también dejaría una inmensa huella al otro lado del océano: Ángel Castro Argiz, el padre de Fidel y Raúl Castro.

Ángel Castro. https://es.wikipedia.org

La familia de Francisco, ahogada por la pobreza y la miseria, tomó la drástica decisión de abandonar sus raíces para cruzar el océano Atlántico, pero el destino inicial de su travesía marítima no fue el territorio continental, sino el exótico archipiélago de Hawái, un lugar que necesitaba desesperadamente grandes cantidades de mano de obra barata para sus plantaciones de caña de azúcar.

Plantación de azúcar en Hawai. https://densho.org

Pero las condiciones laborales y sanitarias en aquellos campos de cultivo resultaban extenuantes y peligrosas, lo que provocó que la familia Fouce, al igual que hicieron cientos de compatriotas durante la primera década del siglo XX, decidiera abandonar las islas para buscar un futuro más prometedor en la costa oeste de California.

El problema era que el desembarco en Estados Unidos no era tan sencillo. Las autoridades federales aplicaban unas normativas de extranjería muy estrictas que impedían a los inmigrantes no nacionalizados adquirir propiedades inmobiliarias a su nombre o regentar negocios comerciales estratégicos.

Declaración de pasajeros de un buque llegado a Honolulu. https://www.familysearch.org

Para lograr evitar este muro burocrático, Francisco Fouce recurrió a una maniobra administrativa basada en aprovechar el caos documental que reinaba en los precarios registros civiles hawaianos de la época. Como este archipiélago había sido anexionado como territorio estadounidense en el año 1898, el joven emigrante gallego declaró bajo juramento ante las autoridades migratorias haber nacido en las islas con posterioridad a esa fecha.

Esta declaración jurada, que resultaba imposible de comprobar por parte de la administración estadounidense por la carencia de archivos oficiales fiables, le valió para obtener de manera automática la ciudadanía estadounidense de pleno derecho.

Certificado de nacimiento de Hawai. https://apa.si.edu

Este privilegio sería vital para disponer de la capacidad legal necesaria para firmar contratos de alquiler, solicitar créditos y operar en igualdad de condiciones frente a los empresarios locales.

Ya instalado en Los Ángeles en la década de los años 20, Francisco comenzó a analizar meticulosamente los cambios demográficos y sociales que estaba experimentando la ciudad debido a la masiva llegada de ciudadanos procedentes de México. Esta creciente población hispanohablante, que se asentaba en los barrios periféricos de la ciudad, representaba una fuerza laboral indispensable y un inmenso nicho de consumidores, pero sorprendentemente se encontraba ignorado por la todopoderosa industria cultural estadounidense.

Despedida a emigrantes mexicanos en Los Ángeles durante la Gran Depresión. https://es.wikipedia.org

Fouce comprendió de inmediato que aquellos cientos de miles de personas aspiraban desesperadamente consumir productos de ocio y cultura en su propio idioma, así que decidió invertir todos sus ahorros personales en cines, alquilando modestos locales de barrio donde comenzó a proyectar las primeras películas importadas directamente desde los estudios de grabación de México y España.

El sorprendente éxito comercial de estas humildes proyecciones iniciales proporcionó al gallego la financiación necesaria para dar un salto espectacular en su incipiente carrera, poniéndose al mando de la gestión administrativa y la dirección artística del histórico Mason Theatre ubicado en pleno corazón de Los Ángeles.

Mason Theatre, también conocido como Mason Opera House. https://losangelestheatres.blogspot.com

Pero la consagración absoluta en el mundo del espectáculo llegaría muy poco tiempo después con la adquisición de los codiciados derechos de explotación del mítico Million Dollar Theatre, un majestuoso e imponente palacio cinematográfico situado en la prestigiosa calle Broadway del centro de Los Ángeles.

Publicidad del Million Dollar Theatre. https://losangelestheatres.blogspot.com

Bajo su dirección, este teatro dejó de lado su decadente y pobre programación habitual en inglés para transformarse en el epicentro cultural, social y emocional más importante de toda la comunidad hispana en la costa oeste de los Estados Unidos.

Durante más de 25 años ininterrumpidos, el grandioso escenario del Million Dollar Theatre se convirtió de forma indiscutible en el principal escaparate internacional para presentar a las grandes estrellas que forjaron la Época de Oro del cine mexicano y la música tradicional folclórica hispanoamericana.

Publicidad del Million Dollar Theatre. https://losangelestheatres.blogspot.com

Para ello, Fouce firmaba contratos de exclusividad que le permitían traer a California a leyendas absolutas del calibre de Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante o el legendario Jorge Negrete, quienes llenaron el teatro, batiendo todos los registros de asistencia de la ciudad.

Además, las espectaculares veladas de variedades organizadas cada semana por Francisco proyectaban en exclusiva los últimos y esperados estrenos llegados del sur de la frontera, pero también se combinaban con espectáculos en vivo que paralizaban el tráfico del centro de Los Ángeles debido a las multitudes y a la expectación que se congregaban a la entrada del teatro.

Celebración del 100º cumpleaños de Cantinflas en el Million Dollar Theatre. https://www.facebook.com/profile.php?id=100070158511588

Pero a finales de la década de los 50, el gallego se dio cuenta de que el de modelo de negocio basado en gigantescas salas de cine comenzaba a agotarse debido a la llegada de la televisión, así que, en vez de agarrarse al pasado, decidió anticiparse al inminente cambio que se avecinaba y comenzó a diseñar una estrategia empresarial sin precedentes, destinada a trasladar el éxito de su fórmula de entretenimiento hispano a las pequeñas pantallas de las familias californianas.

Pero para ello necesitaba grandes cantidades de capital, así que forjó una alianza estratégica con el magnate mexicano de los medios de comunicación Emilio Azcárraga Vidaurreta, propietario del gran imperio Telesistema Mexicano, que décadas después evolucionaría hasta convertirse en el actual conglomerado Televisa.

Emilio Azcárraga Vidaurreta. https://x.com/raulbrindis

Gracias a esta alianza, fundaron a principios de la década de los 60 la Spanish International Communications Corporation, con el objetivo de inaugurar la primera cadena de televisión comercial dedicada íntegramente a emitir contenidos de entretenimiento e información en idioma español para el área metropolitana de Los Ángeles.

Logo de Spanish International Communications Corporation. https://www.youtube.com

El proyecto se puso en marcha en 1961, con la creación de la mítica cadena KMEX-TV 34, pero tenían un grave problema. Este nuevo canal se vio legalmente obligado a emitir su señal a través de la banda de ultra alta frecuencia, un espectro radioeléctrico minoritario que la inmensa mayoría de los televisores domésticos no podían sintonizar sin instalar un aparato externo.

Publicidad de KMEX-TV. https://www.youtube.com

Para lograr superar este gigantesco obstáculo que amenazaba con arruinar su ambicioso proyecto desde sus inicios, la corporación puso en marcha una intensa campaña publicitaria animando a la audiencia histórica de sus teatros hispanos a comprar los sintonizadores externos necesarios para poder disfrutar de su programación.

Campaña publicitaria para la compra de sintonizadores. https://www.youtube.com

Lamentablemente, Francisco Fouce falleció de forma inesperada en 1962, apenas unos meses antes de que las antenas de la KMEX-TV comenzaran a emitir oficialmente su señal de prueba en la ciudad de Los Ángeles. Francisco no pudo contemplar en vida la materialización de su sueño más ambicioso.

Publicidad de KMEX-TV. https://www.youtube.com

Pero su legado empresarial no desapareció con su muerte, sino que recayó sobre los hombros de su hijo, Frank L. Fouce. Asumiendo la presidencia ejecutiva de la compañía en un momento de evidente incertidumbre, el joven heredero demostró rápidamente una capacidad de gestión extraordinaria, al consolidar la rentabilidad de la nueva cadena gracias a la emisión de telenovelas mexicanas, eventos deportivos de primer nivel e informativos de noticias producidos íntegramente en español.

Frank L. Fouce y su padre Francisco. https://www.facebook.com/profile.php?id=100070158511588

Pero lejos de conformarse con el mercado de la ciudad de Los Ángeles, Frank L. Fouce diseñó un plan de expansión sin precedentes en la industria que llevó a su compañía a adquirir y fundar nuevas y potentes emisoras de televisión en los mercados hispanos más estratégicos e importantes de los Estados Unidos.

Frank L. Fouce y el legendario Teddy Fregoso. https://www.facebook.com/profile.php?id=100070158511588

Durante más de 20 años, la humilde iniciativa televisiva de un gallego, que había nacido con el único propósito de dar voz a los inmigrantes californianos, se transformó en una gigantesca red de emisoras interconectadas que abarcaba desde Texas hasta Nueva York, creando la primera gran cadena de televisión nacional orientada exclusivamente al público hispano.

Informativo de noticias en el canal KMEX-TV 34. https://www.univision.com

Su extraordinario éxito acabó por llamar la atención de los grandes conglomerados mediáticos tradicionales anglosajones, provocando que, en 1986, la corporación fuese vendida a la todopoderosa Hallmark Corporation por cientos de millones de dólares, lo que marcó el final de una era dorada para las familias fundadoras originales.

La nueva KMEX en acción a finales de la década de 1980. https://www.univision.com

Las cadenas agrupadas bajo la corporación forjada por los Fouce fueron sometidas a un proceso de reestructuración, siendo relanzadas bajo la marca comercial que hoy todos conocemos mundialmente como Univision.

Canal 34 de Univisión en la actualidad. https://www.univision.com

Hoy, Univision domina los índices de audiencia de Estados Unidos gracias a un gallego que conquistó Los Ángeles para regalar a millones de inmigrantes el privilegio de seguir soñando, riendo y emocionándose en su propio idioma: Francisco Fouce Vázquez.

Francisco Fouce. https://www.facebook.com/profile.php?id=100070158511588

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

milliondollartheaterdtla.com

elespanol.com/quincemil

cultura.gal

lavozdegalicia.es

elprogreso.es

farodevigo.es

emigracion.xunta.gal

diariodeferrol.com

univision.com

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televisionacademy.com

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