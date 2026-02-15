La feria gallega que lleva celebrándose 900 años: As San Lucas de Mondoñedo

Cuando los mercaderes de la antigua Sumeria establecieron los primeros puntos de intercambio en Mesopotamia hace más de 5000 años, no podían imaginar que la inmensa mayoría de aquellas ferias comerciales acabarían convertidas en polvo, ruinas arqueológicas o simples anotaciones a pie de página en los libros de historia. La fragilidad de nuestra memoria y de las rutas comerciales han hecho que mercados que en su día parecieron el centro del universo, como el de Medina del Campo o las grandes plazas de Flandes, se hayan transformado en eventos irreconocibles, meras sombras de lo que fueron. Sin embargo, en un rincón al norte de la Península Ibérica, ajena a las modas pasajeras y a la obsolescencia programada de la sociedad de consumo, resiste una anomalía histórica que desafía al tiempo, un evento que hunde sus raíces en la tierra de Galicia y que ostenta el título de ser la feria más antigua que se celebra de forma ininterrumpida en nuestras tierras. Esta es la historia de la feria de As San Lucas.

En 1156, el mapa de España era un rompecabezas de reinos y fronteras en constante movimiento. Fue ese año cuando el rey Alfonso VII "El Emperador", tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de la comarca.

En aquella época, conceder una feria no era un simple trámite administrativo como hoy pueda ser firmar un permiso municipal. Aquel proceso era un acto de poder supremo, una herramienta política que los monarcas utilizaban para poblar territorios, controlar cruces de caminos y asegurar la lealtad de sus súbditos a través de la prosperidad económica.

Alfonso VII sabía que Mondoñedo era una pieza clave en el norte de su reino, un bastión espiritual y estratégico que necesitaba fortalecer frente a la inestabilidad de la época. Por eso, mediante un privilegio real, otorgó a la ciudad el derecho a celebrar una feria de ocho días de duración.

Pero este regalo real significaba mucho más que unos días de fiesta. En la mentalidad medieval, una feria con privilegio real implicaba la "Paz del Mercado", un estatus jurídico especial que protegía a los mercaderes que acudían a la ciudad, suspendiéndose las deudas antiguas y garantizando que nadie pudiera ser detenido mientras durase el evento.

Gracias a esta seguridad jurídica, Mondoñedo se convirtió en un imán para las gentes de toda la cornisa cantábrica, desde Asturias hasta Fisterra, creando un flujo de riqueza que no dependía de las cosechas ni de la guerra, sino del intercambio puro y duro.

Sin embargo, la feria tal y como la conocemos hoy le debe tanto o más a la Iglesia que a la Corona, porque fue casi un siglo después, en 1246, cuando el obispo Don Martín, una de las figuras más fascinantes de la historia mindoniense, decidió revitalizar y consagrar definitivamente esta feria.

Para conseguirlo, el Martín hizo coincidir la celebración del mercado con el aniversario de la consagración de la Catedral de la Asunción, uniendo en un mismo evento el poder del dinero y el de la fe.

Esta jugada maestra creó una simbiosis perfecta, ya que los peregrinos y fieles que acudían a ganar el jubileo por la consagración del templo eran también clientes potenciales para los mercaderes. Además, los impuestos que generaba el mercado también servían para financiar las interminables obras de la catedral.

Por ello, durante siglos, As San Lucas funcionó como el verdadero motor de una ciudad que, no lo olvidemos, fue capital de una de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia hasta la reforma liberal del siglo XIX. Durante siglos, Mondoñedo no fue un pueblo más, sino la cabeza administrativa, económica y social de un inmenso territorio.

Mientras otras ciudades necesitaban murallas para demostrar su poder, Mondoñedo demostraba su fuerza cada mes de octubre llenando sus plazas de tratantes, artesanos y campesinos que sabían que allí, y solo allí, se fijaban los precios que regirían la economía de todo el norte durante el invierno.

Pero quizá lo verdaderamente asombroso de As San Lucas es su capacidad de supervivencia. A lo largo de casi 900 años, esta feria ha visto pasar la Peste Negra, guerras civiles, la invasión francesa, la pérdida de la capitalidad provincial en 1833 y la llegada del ferrocarril que cambió las rutas comerciales para siempre.

Cualquiera de estos eventos hubiera sido suficiente para matar a una feria comercial ordinaria, como ocurrió con las famosas ferias de Medina del Campo, que hoy son solo una sombra turística de lo que fueron, pero As San Lucas no. As San Lucas resistió.

Cuando los funcionarios y los políticos se marcharon a la nueva capital, quedaron los ganaderos, los artesanos, los comerciantes y los miles de visitantes que seguían fieles a la cita de octubre. Ellos no se fueron, porque la feria había conseguido integrarse en el ADN de la población, convertida en la trinchera donde la ciudad defendió su importancia.

La estructura de la feria conserva todavía hoy términos y costumbres que son auténticos fósiles vivientes de la historia económica. Por ejemplo, el día 20 de octubre, al que se le conoce tradicionalmente como el día de "As Maulas".

Este término hace referencia a las sobras, a los restos del mercado, al momento en el que los tratantes vendían a bajo precio lo que no habían conseguido colocar en los días grandes. Es un concepto comercial medieval que ha sobrevivido en el vocabulario popular hasta nuestros días.

Y aunque la imagen de los caballos bajando del monte es la postal más famosa de As San Lucas, la realidad histórica es que siempre fue mucho más que una feria ganadera. Era el gran escaparate de novedades donde se podía comprar desde paños de lana de Castilla hasta herramientas de hierro, sal y especias.

El propio Álvaro Cunqueiro, que vivió y escribió admirando sobre esta feria, entendió mejor que nadie que As San Lucas era una especie de teatro del mundo donde se representaba la vida. Para él, la feria no era un evento económico, sino un fenómeno mágico donde el tiempo se detenía.

Cuando los tratantes cierran acuerdos con un apretón de manos, están repitiendo un gesto que tiene validez legal desde hace nueve siglos, un código de honor que se ha transmitido de generación en generación al margen de los códigos de comercio modernos.

La gastronomía también juega un papel fundamental como archivo histórico. Los productos que se consumen en la feria, desde el pulpo hasta el pan de Mondoñedo, son los mismos que llevan siglos alimentando a los feriantes, tal y como lo había diseñado el mismísimo Alfonso VII hace 900 años.

Pero a pesar la más antigua de Galicia y una de las más antiguas de España, As San Lucas no es una feria de museo ni una reliquia para turistas, es una maquinaria económica y social que sigue engrasada y funcionando, dando vida a toda una comarca

Quizá el verdadero milagro de Mondoñedo no sea su catedral ni sus escritores, sino el haber mantenido viva la llama de un mercado milenario, convirtiendo una transacción comercial en un acto de resistencia cultural.

Cuando pasen otros novecientos años y los historiadores del futuro miren hacia atrás, probablemente encontrarán que, pase lo que pase en el mundo, en Mondoñedo, por San Lucas, se seguirán cerrando tratos con un apretón de manos.

Es la prueba de que las ciudades, como las personas, no mueren mientras tengan algo que ofrecer a los demás.

