Saudade, el evento que reúne en A Coruña a 13 chefs españoles con 20 estrellas Michelin

La provincia de A Coruña acoge del 13 al 15 de julio Saudade, que reunirá a 13 chefs españoles que suman 20 estrellas Michelin. El objetivo del proyecto es fortalecer la identidad gastronómica de la provincia y fomentar su promoción a través de varias actividades en Santa Comba, Santiago, A Pobra do Caramiñal, Ribeira y Coristanco.

El vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, los chefs Lucía Freitas y Manuel Costiña y las productoras Carmela Cano (Queixo Galmesán) y Graciela Castro (Chichalovers) presentaron hoy el proyecto. Un grupo de reputados cocineros de toda España viajarán por la provincia coruñesa para explorar, descubrir y sumergirse en los recursos gastronómicos y productos autóctonos del territorio.

Alberto Chicote, Diego Guerrero, Paco Morales, Aitor Arregi, Maca de Castro, Begoña Rodrigo, Andoni Luis Aduriz, Toño Pérez y los gallegos Javi Olleros, Xosé Cannas, Manuel Costiña, Lucía Freitas y Pepe Solla, varios con dos y tres estrellas Michelin, son los nombres de los chefs que participarán en este proyecto acompañados por periodistas y prescriptores de prestigio en el ámbito gastronómico. .

"Temos un tesouro nos fogóns, nas empresas produtivas e no territorio"

Xosé Regueira explicó que el objetivo de la iniciativa es poner en valor la autenticidad del territorio y sus productos, así como el buen hacer de los profesionales. "E celebrar que seguimos sendo un territorio con identidade, auténtico e gastronómico grazas ao noso sector agroalimentario", añadió el vicepresidente de la Deputación da Coruña.

"Os chefs que non veñen a cociñar, senón a maridar territorio, produto, gastronomía", explicó Regueira, que apuntó a un futuro sostenible basado en una cocina de alta calidad comprometida con el territorio. El representante provincial hizo referencia a la necesidad de no perder la identidad: "Temos un tesouro nos fogóns, nas empresas produtivas e no territorio".

Los chefs y productores asistentes a la presentación, por su parte, agradecieron el trabajo de la diputación. Lucía Freitas señaló que "somos a parte de Galicia que máis se move en prol da gastronomía e do territorio" y destacó Saudade como ejemplo de "futuro" y de cómo fomentar los productos, los lugares y los productores.

Manolo Costiña, por su lado, puso en valor el trabajo de los productores, a los que apeló a "mimar y a cuidar" al mismo tiempo que se respeta a Galicia como despensa de productos de alta calidad. "Lo que más le sorprende a la gente que nos visita es la materia prima que tenemos alrededor", añadió el chef.

Graciela Castro destacó la importancia de dar a conocer el valor del territorio y la cultura, así como del trabajo que hay detrás de proyectos como el suyo. Carmela Cano, por último, salientó la "visión" de la Deputación da Coruña para "aunar territorio, producto y gastronomía como fuente de riqueza", permitiendo a pequeños productores "ocupar espacios que de otra forma no podríamos".

El programa completo

Saudade cuenta con un amplio programa que arrancará el domingo 13 de julio con una cena de bienvenida y que seguirá el lunes con la visita a una adega y a la lonja de Ribeira, entre otras actividades. El martes 15, jornada dedicada a la tierra, incluye un encuentro con productores locales, profesionales del sector y chefs. Esta es la programación día a día:

Domingo 13 de julio

21:00 horas · Cena de bienvenida en O Retiro da Costiña (Santa Comba)

Luns 14 de julio

11:00 horas · Visita y cata en la bodega Entre os ríos (A Pobra do Caramiñal)

13:30 horas · Comida Un encontro co mar prato a prato (Mirador Punta Cabío)

17:00 horas · Visita a la lonja de Ribeira y embarque en barco bateeiro

20:30 horas · Cena nen el Mercado de Abastos (Santiago de Compostela)

Martes 15 de julio