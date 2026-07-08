A Coruña publica un catálogo con un mapa de la creación contemporánea de la ciudad

El Concello de A Coruña presentó esta tarde en la Sala Municipal de Exposiciones de Palexco el catálogo de la primera exposición colectiva de Estudios Abertos 2026, una publicación que recoge y documenta el trabajo de las artistas y los artistas participantes en esta edición del programa. En el acto participaron el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, así como diversas personas creadoras presentes en la muestra.

La presentación del catálogo supone el cierre de una edición especialmente significativa para Estudios Abertos, que este año celebró su primera gran exposición colectiva tras ocho ediciones de jornadas de puertas abiertas en los espacios de creación de la ciudad. La muestra, que puede visitarse hasta el 12 de julio en Palexco, reúne una amplia representación del trabajo desarrollado por artistas coruñeses en disciplinas como la pintura, la escultura, la fotografía, la ilustración, la cerámica y otras propuestas de carácter multidisciplinar.

Durante su intervención, Gonzalo Castro destacó que esta publicación constituye "el colofón de esta primera exposición colectiva de Estudios Abertos" y recordó que la iniciativa responde a la voluntad de dar un paso más en la visibilización del tejido artístico local. "Después de años abriendo los estudios a la ciudadanía, gracias al apoyo de nuestra alcaldesa, Inés Rey, a esta celebración, esta exposición y su catálogo han permitido reunir en un mismo espacio una parte muy significativa de la energía creativa que existe en nuestra ciudad", señaló.

El edil puso en valor el papel de la publicación como herramienta de conocimiento y difusión. "Este catálogo no es solo la memoria de una exposición. Es también un directorio, un mapa y una herramienta de visibilidad que nos ayuda a reconocer que A Coruña cuenta con una escena artística plural, activa e intergeneracional", indicó.

En esta edición participaron alrededor de 70 artistas a través de 55 estudios, a los que se sumó una programación expandida desarrollada en 41 espacios de creación de la ciudad. Un esfuerzo colectivo que, según destacó Castro, permitió fortalecer los vínculos entre la comunidad artística y la ciudadanía.

El concejal incidió también en la importancia de favorecer el acceso público a los procesos de creación contemporánea. "La cultura no puede quedar encerrada únicamente en sus espacios habituales. Tiene que circular, salir al encuentro de la gente y permitir que la ciudad se mire a sí misma de otra manera", afirmó.

Primera edición

La exposición colectiva nació como una actividad complementaria a las jornadas de puertas abiertas celebradas a comienzos de junio, con la finalidad de ofrecer una visión de conjunto del panorama artístico coruñés y reforzar la proyección pública de las creadoras y creadores de la ciudad. La muestra permitió reunir obras de más de sesenta artistas en un mismo espacio expositivo, consolidando una nueva línea de trabajo para futuras ediciones del programa.

Castro aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo desarrollado por el comisario de la muestra, Nilo Casares, por el diseñador del catálogo, Carballal, y por el conjunto de artistas participantes.

"Estudios Abertos es uno de los programas culturales más queridos y con mayor capacidad de crecimiento de la ciudad. Nuestro objetivo es seguir mejorándolo y consolidarlo como una cita estable, reconocible y compartida por toda A Coruña", concluyó.