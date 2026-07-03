La Casa de las Ciencias de A Coruña acoge una muestra de cómics basados en el eclipse

El Concello de A Coruña, el festival de cómic Viñetas desde o Atlántico y los Museos Científicos muestran su apuesta por el talento local con la exposición 'Eclipse de Viñetas', que podrá visitarse desde el 3 de julio, hasta el 27 de septiembre. La muestra reúne el trabajo de nueve creadoras y creadores coruñeses y un artista invitado en torno a la visión científica y artística de los eclipses.

El primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, participó esta tarde en la inauguración de la exposición, junto al responsable de los Museos Científicos, Marcos Pérez Maldonado, y el director de Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo. También asistieron varios artistas que participan en esta muestra colectiva. "El festival Viñetas desde o Atlántico demuestra una vez más la versatilidad que le hemos encomendado a su dirección desde el Gobierno de Inés Rey, confluyendo con otros programas municipales como 'A Coruña CidadEclipse' y colaborando con entidades como los Museos Científicos, que amplían su programación dedicada al eclipse con una propuesta lúdica y de gran valor artístico", indicó Lage.

Por su parte, el director de Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo, destacó la apuesta del Concello por el festival y el trabajo de las entidades colaboradoras, que está contribuyendo a consolidar el crecimiento del evento en esta nueva etapa.

La importancia de los eclipses

Los objetivos de esta muestra son la divulgación científica, con una perspectiva histórica y social de la influencia e importancia de los eclipses a lo largo de la historia de la humanidad, a través de un medio de comunicación visual adaptado a todas las edades: el cómic. Una forma de democratizar la ciencia y hacerla accesible y cercana para todos los públicos.

Diez nombres consolidados del cómic, vinculados a la ciudad de A Coruña, abordan con obras originales diferentes aspectos específicos en torno a los eclipses. Su influencia en la sociedad, el arte y la cultura, así como los avances que la ciencia ha logrado en la investigación de este fenómeno astronómico, tienen cabida en este proyecto diseñado para divulgar a través del entretenimiento.

La selección está integrada por Xulia Vicente, Luis Yang, Uxía Larrosa, Marcos Calo, Xulia Pisón, Diego Burdío, Paula Mayor, Jorge Peral y Paula Esteban. La muestra se completa con un invitado especial, Jordi Bayarri, autor valenciano de cómic especializado en historietas de divulgación científica, con biografías en formato cómic de personalidades como Isaac Newton, Galileo Galilei, Albert Einstein, Aristóteles o Marie Curie, entre muchas otras. Una selección de gran nivel y rica en estilos y enfoques que, sin duda, atraerá la atención de públicos muy diversos.

El festival Viñetas desde o Atlántico se alía con los Museos Científicos Coruñeses en un proyecto que combina ciencia y cómic. Esta fusión entre creación artística y ciencia ofrece un testimonio gráfico imperecedero de un acontecimiento astronómico de alcance internacional en el que A Coruña desempeña un papel destacado.