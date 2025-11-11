El fotógrafo Adrián Pita expone en A Coruña el último regalo que le dejó su madre en forma de arte

La exposición 'Berta', un proyecto profundamente íntimo en el que el fotógrafo gallego Adrián Pita retrata los últimos años de vida de su madre, aterriza ahora en A Coruña tras su estreno el pasado mes de enero en Barcelona.

La muestra podrá verse gracias a la colaboración de Gosia Trebacz, artista cracoviana afincada en la ciudad desde hace veinte años, que ha cedido su espacio creativo STO LAT — taller de arte y laboratorio de ideas para acoger la obra.

La inauguración tendrá lugar el 20 de noviembre a las 20:00 horas en el local situado en la calle San Vicente 65, en el barrio de Os Mallos (bajo).

Ya en enero Adrián desnudó su alma a Quincemil al hablarnos de 'Berta', su madre. Demostrando que es algo más que una exposición. Es el retrato de un duelo, un proceso de sanación y un homenaje.

Adrián Pita tenía solo 19 años cuando a su madre le diagnosticaron cáncer. Dos años después, ella falleció. Durante ese tiempo, la cámara se convirtió en su manera de sostenerse y de acompañarla. La convirtió en su musa, en el centro de un proyecto lleno de amor y vulnerabilidad.

'Berta' Adrián Pita

Diez años después de su muerte, y una vez alcanzada la madurez emocional necesaria para compartirlo, Adrián decidió mostrar al mundo aquel testimonio fotográfico que había permanecido oculto en su ordenador. "La fotografía fue mi herramienta para gestionar todo lo que me tocó vivir", contó: "Mi madre me dio su último regalo".

En la exposición inaugurada en enero en el Centro Gallego de Barcelona, el fotógrafo presentó una selección de 20 imágenes. Sin embargo, la colección completa está formada por 35 fotografías, todas ellas recopiladas también en un libro autoeditado.

A Coruña podrá ver la colección completa de imágenes

En A Coruña, como novedad, Adrián expondrá por primera vez la serie íntegra. "En Barcelona mostré solo una parte. Aquí estarán las 35 fotografías completas. Siento que es el espacio adecuado para hacerlo".

Adrián Pita junto a la exposición 'Berta' en el Centro Gallego de Barcelona Cedida

Además, presentará por primera vez el libro de Berta, que acompaña el proyecto expositivo.

Un espacio para la cultura

La llegada de la exposición a A Coruña ha sido posible gracias a Gosia Trebacz, artista, gestora cultural y creadora del espacio STO LAT, activo en la ciudad desde hace 20 años. Durante los últimos diez años ubicado en Eirís, el taller se trasladó recientemente a Os Mallos.

STO LAT es un espacio multidisciplinar donde conviven poesía, música, danza, escritura, fotografía y artes plásticas. Trebacz entiende la creación como un punto de encuentro, una red y un trampolín para promover la cultura local. Aunque no funciona habitualmente como galería de arte, en ocasiones selecciona proyectos que merecen un espacio especial, como ha ocurrido con la obra de Adrián.

"Gosia lleva años impulsando la creatividad en A Coruña. He tenido mucha suerte de que haya querido abrirme las puertas de su taller", señala el fotógrafo.