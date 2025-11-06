Javier Portus, experto en arte barroco: "En Galicia es una de las señas de identidad"

La Fundación Barrié acoge una nueva edición del prestigioso ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller, una cita imprescindible para los amantes del arte que, desde 1999, organiza en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado.

Este año, cinco ponentes de reconocida trayectoria cultural y académica invitarán al público a sumergirse en la complejidad y el magnetismo del Barroco, una de las etapas más ricas y fascinantes de la historia del arte.

La conferencia inaugural tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 19:30 horas en la sede coruñesa de la Fundación Barrié y estará a cargo de Javier Portús, jefe de Colección de Pintura Española del Barroco del Museo Nacional del Prado.

Bajo el título El Barroco y lo barroco, Portús repasará la evolución del concepto y su impacto en la cultura visual, literaria y política, desvelando cómo este término ha trascendido su tiempo para definir sensibilidades y expresiones artísticas de cualquier época.

Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense, Portús desarrolla su carrera en el Prado desde 1993 y es una de las voces más autorizadas en el estudio del Siglo de Oro español, habiendo comisariado exposiciones emblemáticas como Niños de Murillo, El retrato español: del Greco a Picasso o Velázquez y la familia de Felipe IV.

Francisco de Herrera El Mozo. El triunfo de San Hermenegildo. 1654. Museo Nacional del Prado

"Es una conferencia introductoria en la que voy a hablar del barroco en general y, sobre todo, cómo se ha ido construyendo ese concepto. El barroco es una construcción historiográfica, Y el tema es cómo en un momento dado hubo la conciencia de que en la historia del arte europeo iberoamericano se produce un momento de ruptura y un momento distinto a las épocas anteriores", explica el experto en conversación con Quincemil.

"A ese momento se le da el nombre de Barroco y a partir de entonces son muchos los historiadores del arte, los intelectuales e incluso los artistas contemporáneos que reflexionan acerca de lo que significó ese momento y empezaron a darle contenido", comenta de forma didáctica.

Javier pone dos ejemplos claros: "Aquí en España, por ejemplo, fue muy importante. Para Antonio Saura, esa reflexión sobre lo que había significado el barroco en el siglo XVII y Saura en muchas de sus obras es un artista conscientemente barroco, es decir, que se identifica con ese movimiento. Pero Richard Serra, por ejemplo, en la manera en que manipula y hace interactuar el espacio arquitectónico con sus propias obras, obras escultóricas, lo hace en un sentido también conscientemente barroco".

"Santiago de Compostela, en buena parte, es una ciudad modelada durante el barroco, pero en otras partes de Galicia hallamos ejemplos espléndidos" Javier Portús, jefe de Colección de Pintura Española del Barroco del Museo Nacional del Prado

Otro de los nombres propios es "un escultor como Juan Muñoz, él tenía mucho interés por los conceptos vinculados con el barroco histórico y con frecuencia los lleva a su propia obra, sobre todo el tipo de espacios que crea están relacionados con su conocimiento de la obra de un arquitecto barroco como Borromini. Y como él, muchos otros en el arte de las últimas décadas han vivido un auténtico reviva del barroco".

A nivel Galicia, Javier Portus refleja la importancia del estilo Barroco hasta el punto de marcarlo como "una de las señas de identidad. Santiago de Compostela, en buena parte, es una ciudad modelada durante el barroco, pero en otras partes de Galicia hallamos ejemplos espléndidos".

"Estoy pensando, por ejemplo, en lo que es la Capilla del Cristo de Ourense, que es uno de los interiores más espectacularmente barrocos que hay en España y en Galicia, incluso, se produjo algo que por otra parte fue típico del barroco y es la aparición de variantes locales. En el caso de Galicia, por ejemplo, lo que se llamó el barroco de placas, con obras tan interesantes como la fachada del convento de Santa Clara en Santiago de Compostela", amplía.

Lo bueno de este estilo, a juicio de Portus, es que "el barroco perduró también, sobre todo en arquitectura durante buena parte del siglo, del siglo XIX, sobre todo en iglesias, en iglesias rurales".