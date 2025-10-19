Últimos días para visitar en el Gaiás de Santiago la exposición inmersiva 'Orixes'

La experiencia inmersiva 'Orixes' cerrará sus puertas en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela el próximo domingo 26 de octubre con las entradas prácticamente agotadas y un balance total de asistencia que se acercará a los 30.000 visitantes.

La instalación, que combina creatividad y tecnología en un intento de acercar al público gallego propuestas innovadoras en el ámbito de las artes digitales, recrea un viaje a través de la evolución de la vida en el planeta Tierra, a la vez que promueve la conciencia medioambiental, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Esta experiencia lúdica y didáctica ha sido recibida con una gran aceptación por parte del sector educativo, recibiendo numerosas visitas de alumnado de centros de enseñanza de toda Galicia. Así, entre las personas visitantes desde su apertura en el Museo Centro Gaiás en febrero, se incluyen más de 5.000 estudiantes de un centenar de centros que pudieron visitar la instalación de manera gratuita en el marco de una salida didáctica.

Concebida para todos los públicos a partir de 8 años, 'Orixes' se enmarca en la apuesta de la Xunta de Galicia por las artes digitales, un sector emergente y puntero en el que el Gaiás aspira a situarse a la vanguardia con la construcción del Centro de Artes Digitales, que finalizará sus obras este mismo año y prevé su puesta en funcionamiento en el segundo semestre de 2026.

Reconocimiento internacional

'Orixes' ha sido seleccionada entre las finalistas de los premios internacionales 'XR Awards', galardones que reconocen los proyectos más destacados del mundo en el ámbito de las tecnologías inmersivas y digitales. La propuesta gallega es una de las candidatas en la categoría de Mejor experiencia artística, que busca premiar la excelencia técnica en el uso de tecnologías de realidad virtual, aumentada y mixta como medio artístico y expresivo. El próximo 9 de diciembre, en Bruselas, se celebrará la gala en la que se elegirán los ganadores.

Los premios están organizados por la Academia Internacional de Realidad Extendida como un reconocimiento a la innovación en el ámbito de las tecnologías inmersivas a nivel global. Reconocidos como referencia internacional, estos galardones buscan impulsar proyectos pioneros y fomentar una comunidad que conecta a profesionales e innovadores del ámbito tecnológico de todo el mundo.

La exposición está dirigida por el artista visual Carlos Seijo y desarrollada por el estudio gallego 'Maxina', especializado en el campo de las artes visuales, el modelado y la animación 3D, que ha realizado proyectos para instituciones y empresas gallegas y españolas cercanas a la ciencia, el arte, la innovación y la cultura, como la propia Xunta de Galicia, Afundación, Netflix, Ferrovial o el Guggenheim de Bilbao, entre otras.

El proyecto se sirve de tecnología de realidad mixta, en la que las capas de realidad virtual se superponen a la arquitectura física a lo largo de un recorrido de más de 1.200 m² en la planta baja del Museo Centro Gaiás. De este modo, provistas de las gafas de realidad virtual, las personas visitantes pueden ver y caminar por ambos mundos, el físico y el digital.