El futuro de la fotografía gallega llega a Milán con el programa Future Stories de la Fundación MOP

Future Stories, el proyecto de la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) de apoyo a creadores en su carrera artística, inicia su edición 2025 con la llegada a la Fondazione Sozzani de Milán de los cuatro jóvenes fotógrafos gallegos que realizarán una residencia artística en esta prestigiosa institución hasta finales de año.

Estos recién titulados en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por las escuelas de Arte y Superior de Diseño de Galicia, disfrutarán de un intenso programa académico con foco en la fotografía de moda financiado por la Fundación MOP y específicamente diseñado para ellos por la Fondazione Sozzani. Serán los próximos que expongan en el silo del muelle de Batería, tal y como hicieron los otros ocho estudiantes de cursos anteriores, que pudieron exponer las obras trabajadas a lo largo del curso en un espacio privilegiado de la Fundación.

Entre otras actividades, el programa incluye clases magistrales y talleres a cargo de personalidades relevantes del sector (fotógrafos, editores, estilistas, críticos de arte, comisarios, fotoperiodistas) y visitas a exposiciones e instituciones culturales en Milán y otras capitales europeas de la moda como París. Así, los estudiantes desarrollarán su propio proyecto artístico guiado por tutores que se expondrá en el 2026 en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña.

La actividad de la Fundación Marta Ortega Pérez está estructurada sobre tres pilares: la moda, la fotografía y A Coruña. La exposición inaugural de la Fundación fue Peter Lindbergh. Untold Stories (2021). Desde entonces, ha contado con las exposiciones Steven Meisel 1993 A Year in Photographs (2022), Helmut Newton - Fact & Fiction (2023), Irving Penn: Centennial (2024) y David Bailey’s Changing Fashion (2025). La sexta gran exposición de la Fundación MOP será Wonderland, la primera gran retrospectiva de Annie Leibovitz en España, que se inaugurará el próximo 22 de noviembre.

Al igual que el resto de ediciones, la entrada a las exposiciones promovidas por la Fundación MOP es libre. Los beneficios generados por la venta de merchandising han permitido la creación del programa Future Stories.

Además, la Fundación impulsa con cada exposición un programa educativo conducido por r artistas locales que pretende llevar la figura de grandes fotógrafos a las aulas gallegas, promoviendo así un conocimiento profundo de su obra.

La historia de la Fondazione Sozzani

Creada en 2016 por la editora y galerista Carla Sozzani, la Fondazione que lleva su apellido tiene por misión elevar la calidad y la profundidad estética de la vida contemporánea mediante la contribución a un mayor conocimiento tanto de las bellas artes como de las artes aplicadas. Para ello, la Fondazione realiza una labor de promoción de la cultura contemporánea por medio de la fotografía, el diseño y la moda y asume todas las funciones públicas que la Galleria Carla Sozzani venía desarrollando desde 1990.

A lo largo de su trayectoria, la Galleria ha acogido más de 300 exposiciones, en gran parte de los casos presentando artistas en primicia en Italia. Entre los fotógrafos cuyas obras se han expuesto en la Galleria podemos citar a Helmut Newton, Annie Leibovitz, Bruce Weber, Irving Penn, Guy Bourdin, Bert Stern, Sarah Moon, David Bailey, Paolo Roversi, William Klein y Alex Prager. En el capítulo de muestras de moda destacan nombres como el de Martin Margiela, Paco Rabanne, Courrèges, Zandra Rhodes, Pierre Cardin y Rudy Gernreich; y entre las exposiciones de diseño podemos citar las de Shiro Kuramata, Jean Prouvé, Rei Kawakubo, Ettore Sottsass, Carlo Mollino o Yayoi Kusama, entre muchos otros.

La Fondazione Sozzani cuenta con sedes en Milán y París, en las que, además de exposiciones, organiza conferencias y otras actividades de índole cultural y edita publicaciones especializadas sobre fotografía, diseño y moda, con volúmenes firmados por Yoyji Yamamoto y Walter Albini, entre otros.

La colección de fotografía de la Fondazione aglutina más de siete mil piezas de maestros de la fotografía de los siglos XX y XXI y ha sido expuesta en un buen número de museos e instituciones de Europa.

Desde 2021, año en que Sara Sozzani Maino asumiera la dirección creativa de la misma, la Fondazione ha ampliado su alcance con más proyectos educativos y sostenibles y organiza programas de formación para apoyar a la siguiente generación de creativos.