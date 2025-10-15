Betanzos (A Coruña) acoge la exposición 'Castelao grafista (facsímile)': horarios de visita

El Concello de Betanzos, Abanca y Afundación, la Obra Social de Abanca, inauguraron esta mañana en la Sala de Exposiciones Jesús Núñez la muestra Castelao grafista (facsímile). La muestra podrá visitarse hasta mediados de noviembre en horario de mañana y tarde excepto los lunes y los domingos, cuando permanecerá cerrada.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral Varela; el coordinador institucional de Abanca, José Manuel Vilariño; la directora de zona de Abanca, Begoña Caamaño Ferrio; el director de oficina de Abanca en Betanzos, José Ignacio Olveira Timiraos; y la coordinadora de Relacións Institucionais de Afundación, Verónica Rego López, estuvieron presentes en la inauguración.

La exposición forma parte de la conmemoración, este 2025, del Año Castelao. Afundación ha querido homenajear con esta muestra que forma parte de Corrente Cultural al insigne intelectual y político rianxeiro y las personas interesadas podrán visitarla hasta el próximo 15 de noviembre de martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas y los sábados de 11:30 a 14:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

Esta exposición también se enmarca en la iniciativa Cultura por alimentos que Afundación lleva a cabo en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos con la finalidad de aportar alimentos de primera necesidad a los bancos de alimentos locales. La entidad invita a los visitantes a colaborar con esta iniciativa a través de la donación de alimentos no perecederos al visitar la muestra.

La exposición

La exposición, que cuenta con piezas procedentes de las colecciones de arte de Abanca y Afundación, se compone de una selección rigurosa de obras en las que se refleja la evolución tanto del compromiso ético, social y político del artista rianxeiro, como de sus recursos plásticos y su querencia por la ilustración.

Estos dos intereses confluyeron en las colaboraciones que, a partir de 1924, empezó a publicar en medios como Galicia, Faro de Vigo o Vida Gallega, en las cuales la ilustración y el texto reflejan la ácida crítica de un Castelao cada vez más comprometido. Esta forma de arte y denuncia acabaría articulando obras tan relevantes como Cousas da vida (1930) y los álbumes de guerra Galicia mártir (1937), Atila en Galicia (1937) y Milicianos (1938).

Tras casi una década viviendo en el exilio, Castelao terminó en 1945 el que sería considerado como su testamento pictórico, A derradeira leición do mestre, una tela en la que se retoma una ilustración de guerra elaborada en 1937. En ella, Castelao funde ilustración y pintura en homenaje a las maestras y maestros asesinados tras el golpe de Estado de 1936.

La muestra reúne facsímiles de la Colección de Arte Afundación y dibujos del álbum Cousas da vida de Castelao. Además, se podrán ver retratos fotográficos, caricaturas y dibujos y portadas de revistas.