Imagen de la inauguración de la exposición. Concello de Oleiros.

Oleiros (A Coruña) acoge una muestra que refleja el horror en Gaza a través de los ojos de la infancia

Dibujos de niños y niñas de Gaza muestran el impacto humano del conflicto y la violencia en Palestina

La Fábrica, en Oleiros (A Coruña), acoge desde esta mañana la exposición "HeART of Gaza. Memorias de un niño palestino", una muestra que permanecerá abierta al público hasta el 3 de octubre y que forma parte de un fin de semana de actos solidarios en apoyo al pueblo palestino.

La propuesta reúne dibujos y pinturas creados por niñas y niños de Gaza que plasman su percepción de la violencia y la destrucción en su tierra. Entre las obras expuestas figuran trabajos de menores que han perdido la vida en los bombardeos, una realidad que añade un fuerte componente emocional a la visita.

El proyecto "HeART of Gaza" nació como un intercambio artístico infantil por WhatsApp entre Mohammed Timraz, de Gaza, y la irlandesa Féile Butler.

Su impacto fue tal que pronto comenzó a recorrer el mundo: de Chicago a Roma, de Londres a Berlín, para dar a conocer la visión de los más pequeños sobre el conflicto. La primera exposición se celebró en Irlanda en julio de 2024 con 55 obras de 12 artistas de entre 3 y 17 años y de dos niños fallecidos de 9 y 13 años.

La iniciativa sigue creciendo gracias a "The Artists Tent" en Deir al Balah, un espacio dedicado a talleres de arte que busca ofrecer a la infancia gazatí un lugar para expresarse y recuperar parte de su humanidad frente a la deshumanización que genera la violencia.

Cada pieza expuesta está acompañada de una declaración personal, con el nombre, la edad y una fotografía del autor o autora, además de una breve descripción de la obra.

La exposición en Oleiros ofrece así una ventana íntima a la experiencia de los niños y niñas palestinos en un contexto de guerra, invitando al público a reflexionar sobre el impacto humano del conflicto.