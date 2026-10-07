IFFE Business School lanza en Oleiros (A Coruña) un MBA sobre la industria del fútbol

La industria del fútbol mueve mucho más que lo que ocurre durante los 90 minutos de un partido. Finanzas, tecnología, análisis de datos, marketing, comunicación, derecho o desarrollo de negocio forman parte de unas estructuras deportivas cada vez más complejas y profesionalizadas.

Con la mirada puesta en esta transformación, IFFE Business School, con sede en Oleiros (A Coruña), pondrá en marcha en enero de 2027 un nuevo Executive MBA de la Industria del Fútbol y el Deporte, dirigido a formar a profesionales interesados en asumir responsabilidades de gestión y dirección dentro del sector.

El programa reunirá a más de 40 profesionales vinculados al fútbol y al deporte y estará dirigido académicamente por Richard Barral, Jorge Martínez y Javier Jiménez. La propuesta busca trasladar a las aulas la experiencia de quienes conocen desde dentro el funcionamiento de clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones relacionadas con esta industria.

Entre los perfiles que formarán parte de la dirección académica y del claustro figuran directivos y exdirectivos, entrenadores, deportistas, abogados, responsables de cantera, médicos y especialistas en datos.

Los profesionales participantes están o han estado vinculados a entidades como Real Madrid, LaLiga, RFEF, Sevilla FC, Valencia CF, Real Betis, UD Las Palmas, Málaga CF, Granada CF, Elche CF, SD Eibar, Real Sporting de Gijón, CA Osasuna, RC Deportivo, Atlético de Madrid o World Football Summit, entre otras.

Negocio y gestión deportiva

El Executive MBA se estructura alrededor de dos grandes ámbitos: el negocio y la gestión deportiva. La parte empresarial abordará cuestiones como la estrategia y dirección de organizaciones, liderazgo, finanzas, marketing, desarrollo de negocio, nuevos modelos comerciales, comunicación y digitalización.

También tendrán presencia materias relacionadas con Business Intelligence, analítica deportiva, internacionalización, derecho, contratación y negociación.

La vertiente específicamente deportiva permitirá profundizar en el funcionamiento interno de un club, desde la dirección deportiva y la planificación hasta la captación y desarrollo del talento. El fútbol formativo, la tecnología y el Big Data, la logística, la medicina, el rendimiento, la comunicación y el área jurídica completarán los contenidos.

"El objetivo es que el alumno no estudie la industria desde fuera, sino que comprenda cómo funciona realmente una organización deportiva y cómo se toman las decisiones que determinan su éxito dentro y fuera del terreno de juego", explican Richard Barral y Javier Jiménez.

Por su parte, Jorge Martínez señala que la intención es preparar a personas capaces de incorporarse a "la estructura de un club, una liga, una federación o una empresa deportiva" con una visión global de su funcionamiento.

"El fútbol necesita cada vez más profesionales que combinen pasión por el deporte con conocimientos de dirección, tecnología, finanzas, datos y gestión", añade.

Un programa de seis meses

La formación no estará limitada a quienes ya trabajan en el ámbito deportivo. IFFE Business School la dirige también a ejecutivos de otros sectores que quieran incorporarse a esta industria, inversores, profesionales en activo y recién graduados que busquen orientar su trayectoria hacia el fútbol y el deporte.

El enfoque será principalmente práctico, con situaciones y problemas inspirados en el día a día del sector para acercar a los participantes a la toma de decisiones que afrontan las organizaciones deportivas.

El Executive MBA tendrá una duración de seis meses y podrá cursarse de forma presencial, híbrida u online. Las sesiones presenciales se desarrollarán en el Campus IFFE de Oleiros, mientras que las otras modalidades combinarán la formación con el campus virtual de la escuela.

Con este nuevo programa, IFFE Business School amplía su oferta de formación ejecutiva con una especialización centrada en un sector en el que la gestión empresarial, la tecnología y los datos tienen cada vez mayor peso.