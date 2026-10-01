Coruña British International School inaugura su nuevo campus en Culleredo

Coruña British International School ha inaugurado este jueves oficialmente su nuevo campus en Culleredo, unas instalaciones diseñadas para alumnos de entre tres y 18 años con las que el centro inicia una nueva etapa.

El campus dispone de más de 14.800 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 38.698 metros cuadrados. El proyecto combina aulas y espacios educativos con instalaciones deportivas y amplias zonas naturales, con un modelo que apuesta especialmente por el aprendizaje práctico.

"Un nuevo campus comienza como una idea. Comienza con una conversación, con un boceto sobre un papel, con la convicción de que podemos crear algo mejor para nuestros jóvenes", señala Dominic Abbott, director del colegio desde hace diez años.

Las instalaciones incluyen aulas abiertas y flexibles, laboratorios, talleres y espacios STEAM dedicados a la ciencia, la tecnología, el arte y las matemáticas. También cuentan con zonas específicas para música, arte y tecnología, un aula de cocina, gimnasio y un polideportivo de 1.400 metros cuadrados.

La naturaleza como parte del aprendizaje

Uno de los principales elementos del proyecto es su integración con el entorno. Aproximadamente 19.000 metros cuadrados de la parcela se mantienen en estado natural, a los que se suman huertos escolares, jardines educativos y un sendero perimetral paralelo al río.

Estos espacios servirán para desarrollar The Journey, el programa de aprendizaje al aire libre de Globeducate British International Schools, con actividades relacionadas con la exploración del entorno y la sostenibilidad.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboó, participó en la inauguración y destacó las posibilidades de las nuevas instalaciones: "Se llenarán cada día de preguntas, soluciones, descubrimientos, amistades y aprendizajes".

El proyecto contempla además la humanización de los accesos, mejoras en las comunicaciones de la zona y un sendero circular de uso público, que también estará disponible para los vecinos de Culleredo.