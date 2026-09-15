La Universidade de A Coruña da la bienvenida a sus estudiantes con más de 70 stands, juegos y sorteos

Estudiantes en la Universidade de A Coruña Concello de A Coruña

La Universidade da Coruña celebrará este jueves, 17 de septiembre, una nueva edición de #OlaUDC, su jornada de bienvenida al nuevo estudiantado. Una cita pensada para que quienes se incorporan a la institución conozcan de primera mano los servicios, recursos, actividades y oportunidades que ofrece la comunidad universitaria.

La jornada se celebrará de forma simultánea en el Estadio Universitario Mariña Dourada, en el campus de Elviña de A Coruña, y en la Praza Central de Esteiro, en Ferrol. En ambos casos comenzará a las 11:00 horas.

En total, habrá alrededor de 70 stands repartidos entre los dos campus, atendidos por personal de los diferentes servicios, unidades y áreas de la UDC, asociaciones estudiantiles, centros de investigación y entidades colaboradoras. También participarán organizaciones locales y autonómicas relacionadas con la información y la participación juvenil.

Los estudiantes podrán acercarse a estos puestos para conocer qué hace cada entidad y cómo puede contribuir a su vida universitaria. Además, muchas de ellas organizarán actividades participativas y juegos, entre ellos concursos tipo 'Kahoot!', para animar a los jóvenes a interactuar.

Entre las propuestas habrá iniciativas relacionadas con la prevención de diferentes tipos de cáncer, el voluntariado de Cruz Roja, la prevención de las drogodependencias, la nutrición y los hábitos saludables, la fibromialgia, la endometriosis, los derechos humanos o la diversidad LGTBI.

También estará presente la Dirección Xeral de Xuventude, que instalará una mesa informativa donde los estudiantes podrán tramitar el Carné Xove. Por su parte, la asociación ADOS desplazará una unidad móvil para promover la donación de sangre y órganos.

Tiro con arco, deporte adaptado y música en A Coruña

El campus de A Coruña contará además con algunas actividades exclusivas. Entre ellas habrá pruebas de tiro con arco, talleres y propuestas interactivas organizadas por los centros de investigación de la UDC y una muestra de material deportivo adaptado para personas con discapacidad de la Fundación ENKI.

La asociación FETSAC organizará juegos y bolos, mientras que también habrá presencia de la Federación Galega de Fútbol. La música correrá a cargo de CUAC FM, que se encargará de amenizar la jornada a lo largo del día.

Regalos y un sorteo de 50 sudaderas

La UDC también ha preparado regalos para los estudiantes que participen en la jornada. A su llegada al recinto, cada uno recibirá una tarjeta que deberá sellar en al menos ocho stands en los que participe activamente.

Solo por completar este recorrido recibirán diferentes regalos promocionales de la universidad, como bolsas, bolígrafos, pulseras o lanyards.

Como cierre, se sortearán 50 sudaderas de la UDC: 30 en A Coruña y 20 en Ferrol. También habrá tres cajas sorpresa con merchandising universitario, dos en A Coruña y una en Ferrol.

La jornada terminará con música. La Duendeneta ofrecerá una sesión DJ de 14:00 a 16:00 horas en ambos campus, poniendo el broche final a una jornada con la que la UDC busca que sus nuevos estudiantes conozcan desde el primer día la vida universitaria y las opciones de formación, participación y ocio que tienen a su alcance.