Así será la PAU 2027 en Galicia: con textos más largos y un nuevo baremo para Castellano

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha publicado hoy martes los modelos de examen para la PAU de 2027. La principal novedad son los cambios introducidos en el baremo del examen de Castellano, que dará más peso a la parte de Lengua sobre la de Literatura y profundizará en mayor medida en el análisis y comprensión de los textos.

Las más de una treintena de asignaturas entre obligatorias y optativas siguen un esquema muy similar a 2026, con modificaciones puntuales que instan a los alumnos a "razonar" más allá de analizar y que aumentan la extensión de los textos.

Estos cambios se hacen patentes especialmente en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, la más afectada por los datos negativos en el último informe PISA, donde la comprensión lectora de los alumnos gallegos cayó más de 30 puntos en relación al anterior informe.

El examen incrementará la puntuación de la pregunta de 'Comprensión y expresión escritas', un comentario de texto que pasará a valer 4 puntos frente a los 3,5 del anterior. Además, tendrá tres preguntas en vez de dos: los alumnos deberán, además de sintetizar y resumir el texto, indicar cuál es su tema principal.

La pregunta de 'reflexión sobre la lengua' también pasará de 2,5 a 3 puntos. Las preguntas sobre literatura, por otro lado, bajan su valoración de 4 a 3 puntos.

En el caso de Lingua Galega e Literatura, el examen que la CIUG establece para la próxima PAU es casi igual al del año anterior, aunque introduce nuevos apartados en el ámbito de comunicación y pide a los alumnos un resumen del texto propuesto algo más extenso que en ediciones anteriores.

Las variaciones en el resto de las pruebas son mínimas, incluso en casos como el de Historia de España, que fue foco de la polémica de la PAU de este año por problemas de formulación en las preguntas.

Lo que sí se detecta es un aumento del tamaño de los textos a analizar, como en el caso de Historia de la Filosofía, y de la indicación a los alumnos a que "razonen" sus respuestas, además de calcularlas, como sucede con el examen de Matemáticas II.