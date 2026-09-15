El Gobierno destina 8,9 millones de euros a la formación de trabajadores en Galicia

El Gobierno destinará 8,9 millones de euros a Galicia para la formación de trabajadores, dentro de una nueva distribución de fondos entre las comunidades autónomas aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

La partida gallega forma parte de los 107,4 millones de euros que el Ejecutivo repartirá entre las autonomías para financiar acciones formativas desarrolladas en centros públicos. Los programas estarán orientados principalmente a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social, aunque las comunidades podrán priorizar también otros ámbitos incluidos en sus propios planes estratégicos.

Del conjunto de estos fondos, un 30% estará reservado para personas en situación de vulnerabilidad social o económica, en riesgo de pobreza o exclusión, así como para migrantes que hayan participado en el proceso de regularización de 2026.

Las acciones permitirán obtener formación acreditable y acumulable dentro del sistema de Formación Profesional, incluyendo microacreditaciones de Grado A, módulos profesionales de Grado B y certificados profesionales de Grado C.

Sectores con falta de profesionales

Al reparto autonómico se suman cuatro convocatorias estatales que gestionará directamente el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Estarán dotadas conjuntamente con 126,7 millones de euros y se dirigirán a ámbitos en los que se han detectado dificultades para encontrar profesionales o garantizar el relevo generacional.

La mayor de estas convocatorias contará con 46,7 millones y estará destinada prioritariamente a formar a personas en situación de especial vulnerabilidad, particularmente migrantes. En este caso se financiarán certificados profesionales completos, que podrán incorporar hasta un 25% de formación complementaria en competencias lingüísticas, digitales o empresariales.

Otros 35 millones de euros se dedicarán a oficios y profesiones considerados estratégicos, incluyendo familias de FP como Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica o Seguridad y Medio Ambiente.

La construcción industrial y sostenible recibirá otros 25 millones, con el objetivo de modernizar el sector, mejorar sus procesos y contribuir a aumentar y agilizar la oferta de vivienda asequible y sostenible.

Por último, se destinarán 20 millones de euros al turismo patrimonial, cultural y sostenible, con especial atención al potencial del turismo rural para generar actividad económica, contribuir a fijar población y poner en valor el patrimonio.