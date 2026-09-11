La UDC reunirá en A Coruña a profesores de las tres universidades gallegas para abordar la IA en las aulas

La Universidade da Coruña (UDC) acogerá el próximo 22 de octubre la cuarta edición de la Xornada Interuniversitaria Galega de Innovación Docente (XIGAID), que reunirá a profesores de las tres universidades públicas de Galicia para compartir experiencias y abordar los nuevos retos de la enseñanza universitaria.

El encuentro tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSAC) y está organizado conjuntamente por la UDC, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Universidade de Vigo (UVigo).

El programa combinará ponencias, propuestas prácticas y presentaciones de experiencias desarrolladas por los grupos de innovación docente. Entre las cuestiones que tendrán mayor protagonismo se encuentra el impacto de la inteligencia artificial en las aulas universitarias.

La jornada comenzará con la intervención de Antonio Fernández-Coca, profesor de la Universitat de les Illes Balears, que ofrecerá la ponencia "A mí me pasa lo mismo. De la queja compartida a las decisiones que funcionan en el aula de hoy", centrada en trasladar las inquietudes del profesorado a medidas concretas aplicables a la docencia.

"¿Y ahora que la IA puede hacerlo, qué hacemos nosotros?"

La inteligencia artificial centrará parte del bloque de propuestas prácticas. Carlos Escudero, de la UDC, planteará la cuestión "¿Y ahora que la IA puede hacerlo, qué hacemos nosotros?", mientras que Javier Martínez, de la Universidade de Vigo, presentará "¿Docencia e IA? Sí, pero con sentidiño…".

Por su parte, Mónica Pérez Ríos y su equipo de la Universidade de Santiago compartirán la experiencia “Epidequé”, una iniciativa destinada a acercar la epidemiología tanto a las aulas como al conjunto de la sociedad.

La sesión de tarde incluirá además las denominadas píldoras de buenas prácticas, en las que los grupos de innovación docente de la UDC, USC y UVigo podrán presentar experiencias desarrolladas en las tres instituciones.

El encuentro contará también con una modalidad de póster virtual a través de la plataforma UDCAberta. El personal docente e investigador interesado en presentar sus experiencias mediante este formato podrá hacerlo hasta el 21 de septiembre.

Por otro lado, el plazo de inscripción para asistir presencialmente a la jornada permanecerá abierto hasta el 12 de octubre.