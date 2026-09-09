Familias y profesorado del IES Zalaeta de A Coruña reclaman a la Xunta que retire todo el amianto del edificio

La vuelta al cole está siendo difícil para la comunidad educativa del IES Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta, en A Coruña. Este miércoles, sus cerca de mil estudiantes, personal y profesores tenían que regresar a la rutina de las clases, pero las obras sin finalizar en el edificio y la presencia de amianto han dado lugar a una concentración a las puertas del instituto convocada por el ANPA.

Las familias reclaman una respuesta por escrito por parte de la consellería de Educación que garantice que el acceso al centro y la actividad en él se pueden desarrollar con seguridad. Han solicitado, además, el retraso del comienzo de las clases para que finalice la reforma, pero no han obtenido el visto bueno de la Xunta de Galicia.

Por eso, desde las 10:30 horas de esta mañana, decenas de padres, madres, profesores y estudiantes se concentraron frente al instituto.

Aquí, Maite Bellas, profesora de Geografía e Historia, denuncia que "fai anos" que esperan que se rehabilite el edificio para que esté en buenas condiciones.

"Levan seis anos de retraso para cambiar a cuberta e tivemos cinco aulas cerradas porque chove. O centro necesita unha reforma integral", comenta. A esto se añade el descubrimiento de amianto hace un par de años. El profesorado denuncia que no hay un informe presentado por escrito que asegure que el porcentaje de partículas de amianto en el aire es segura, pese a que sí se ha comentado de manera verbal.

"Ou non nos contan toda a verdade ou o que nos están a dicir é mentira", lamenta.

Entre los asistentes a la concentración, algunas personas portaban mascarillas.

La docente denuncia que la consellería de Educación "negouse a adiar o comezo das clases e nos obriga a comezar hoxe con toda normalidade. Hoxe comezaremos, pero desde logo con normalidade, cero".

"A entrada non é segura", critica, antes de añadir que "nos estamos xogando a nosa seguridade".

Muchos estudiantes, que tienen desde 11 años, no comenzarán este miércoles las clases, aunque la profesora asegura que si hay alumnos que entran en el centro estarán con ellos para "non deixalos sós".

Manuel Maneiro, portavoz del ANPA, cuenta por su parte que "xa contábamos con este problema porque a directora do centro nos alertou e xa nos avisara en xuño dos retrasos das obras".

Además del incumplimiento de los plazos, denuncia que algunas de las intervenciones hechas en los últimos años fueron deficientes. "A cuberta do ximnasio se cambiou o verán pasado e coas chuvias do inverno inundouse", señala.

Maneiro acudió al centro en calidad de técnico y como padre de alumnas del centro y pudo comprobar que hay "500 metros de uralita con amianto que están sen retirar e pretenden facelo durante o curso, polas tardes".

El padre explica que este verano tampoco se cumplieron medidas de seguridad como mantener las ventanas cerradas durante las obras.

"Hai andamios por todas partes e está isto sen protexer ante a caída de obxectos", afirma. "Sabemos que hai centros que teñen que convivir con obras, pero teñen que parar para retirar o amianto e poñer medidas de seguridade", reclama.

Maneiro recuerda además que, a parte del alumnado del instituto, el equipo del CV Zalaeta entrena en este centro, en un pabellón que ahora mismo está "inutilizable".

Denuncia asimismo que el patio cubierto está "insalubre" con restos de nidos y excrementos de aves. "Hai unha opacidade brutal con isto", lamenta sobre la situación del centro.

A todo ello se unen las humedades en el salón de actos, la inutilidad del baño masculino o múltiples ventanas en mal estado.

La Xunta afirma que las obras acabarán este mes

El ANPA presentó el pasado 7 de septiembre un comunicado por registro electrónico de la Xunta de Galicia, dirigido al Departamento Territorial de la Consellería de Educación en A Coruña, pero no han obtenido respuesta por escrito.

Ante las críticas de las familias, la Xunta de Galicia ha asegurado que la previsión es que la obra termine durante este mes de septiembre.

"En cualquier caso, los técnicos de la consellería están en contacto con la empresa y hacen continuo seguimiento de la situación", señalan desde Educación.

Por su parte, la alcaldesa Inés Rey cuestionó este martes la planificación de las obras. Sobre los trabajos de impermeabilización de uno de los pabellones, la regidora aseguró que no se ejecutarán durante este curso.

Por todo ello, ha reclamado a la Xunta que dé respuesta a estas y otras necesidades de los centros educativos de la ciudad.