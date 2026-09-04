La Universidade de A Coruña sumará 15 investigadores a través de una ayuda de la Comisión Europea

La Universidade da Coruña ha logrado una subvención de 2,7 millones de euros del programa Horizon-MSC-2026-COFUND-01 de la Comisión Europea. A través de esta ayuda, la UDC incorporará 15 nuevos investigadores postdoctorales internacionales en sus centros de investigación en un periodo de 5 años.

Estos expertos estarán en la Universidade tres años desenvolviendo su propio proyecto, todo ello dentro del programa Intalent, una iniciativa de la institución en colaboración con Inditex para la captación, formación y desarrollo de talento.

La UDC destaca que la concesión de esta ayuda posiciona a la universidad como institución de referencia en la atracción de talento científico internacional y permite ampliar la proyección global de su investigación.

Jerómino Puertas, vicerrector de Investigación y Transferencia, subraya que esto supone "un importante reconocimiento a la capacidad de la UDC para competir con éxito en los programas europeos más exigentes y para atraer talento internacional de excelencia".

Los 15 investigadores se incorporarán en alguno de los cuatro centros de la UDC: El CICA (Centro Interdisciplinar de Química y Biología), el CITIC (Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones), el CITEEC (Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil) y el CITENI (Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales).

Además de su investigación, los participantes tendrán un itinerario completo de desarrollo profesional con formación científica avanzada, competencias transversales, movilidad internacional y colaboración con empresas, centros tecnológicos y entidades no académicas.

El programa contempla contratos laborales de 36 meses y un plan personalizado de carrera.

Se ofrecerán además actividades formativas relacionadas con la captación de fondos europeos, la ciencia abierta, la comunicación científica, la transferencia de conocimiento, la propiedad intelectual o emprendimiento, liderazgo, la igualdad o la integridad en la investigación.

Asimismo, los participantes accederán a una red internacional de entidades.

El programa europeo arrancará en enero del próximo año y tiene su origen en la iniciativa Intalent, puesta en marcha hace una década.