Arranca la cuenta atrás para el inicio del curso escolar 2026-2027 en Galicia: esta es la fecha

Queda menos de un mes para que los pasillos de los centros educativos gallegos vuelvan a llenarse de alumnos y alumnas. La vuelta a la rutina será el miércoles 9 de septiembre, fecha en la que comenzará oficialmente el curso escolar 2026-2027, que se prolongará hasta el 21 de junio de 2027 para la mayoría de las enseñanzas.

La excepción serán los segundos cursos de los ciclos de Formación Profesional (FP), que finalizarán las clases el 15 de junio. A pocas semanas para empezar, estas son todas las fechas importantes del calendario escolar 2026-2027 en Galicia para que familias, estudiantes y docentes puedan tenerlas claras y organizar con antelación el nuevo curso.

El curso escolar comienza el 9 de septiembre

El curso escolar 2026-2027 arrancará en Galicia el 9 de septiembre y concluirá el 21 de junio de 2027 en las distintas etapas educativas. La principal excepción corresponde a los segundos cursos de los ciclos de Formación Profesional (FP), que finalizarán el 15 de junio, tal y como se establece en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En las Enseñanzas de Régimen Especial, el comienzo de las clases podrá retrasarse hasta el 16 de septiembre, atendiendo a las características de las enseñanzas. Por su parte, el alumno de 2º de Bachillerato terminará las clases en función de las fechas fijadas para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Entre las fechas que contempla el calendario figura también el 16 de octubre de 2026 como límite para celebrar la sesión de evaluación inicial. Las pruebas de evaluación de diagnóstico se realizarán del 19 al 23 de abril en 2º de ESO y del 26 al 30 de abril en 4º de Primaria. En 4º de Infantil, los centros podrán establecer una incorporación progresiva del alumnado, aunque el período de adaptación no puede superar el 15 de septiembre.

En cuanto a los comedores escolares de los centros públicos, permanecerán en funcionamiento desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 21 de junio de 2027, ambos incluidos.

Vacaciones escolares

Los períodos de vacaciones escolares en el curso académico 2026-2027 son los siguientes:

Desde el martes 22 de diciembre de 2026 hasta el jueves 7 de enero de 2027, ambos incluidos

El lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de febrero de 2027

Desde el lunes 22 de marzo hasta el lunes 29 de marzo de 2027, ambos incluidos

Días no lectivos en el curso 2026-2027

Tal y como se establece en el DOG, estos son los períodos de vacaciones y los días no lectivos: